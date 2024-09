A trajetória de Rogério Bruch: da experiência com transportes de cargas ao sucesso no Grupo Fetra

Rogério Bruch, uma figura de destaque no setor de seguro de transportes de cargas, descobriu sua paixão por essa área logo nos primeiros passos de sua carreira. Enfrentando desafios e absorvendo valiosos aprendizados ao longo do caminho, Bruch se consolidou como um dos principais executivos do Grupo Fetra, onde hoje lidera com uma abordagem estratégica e inovadora.

A trajetória de Rogério Bruch começou em Blumenau, no Grupo Hering (Herco Corretora de Seguros), em 1984, onde iniciou sua carreira como auxiliar de produção. Em busca de novas oportunidades, mudou-se para São Paulo em 1988, onde foi contratado pelo Grupo Gradmann & Holler/VVD Seguros como assessor comercial da diretoria de produção. “Eu nunca imaginaria conseguir uma vaga tão perfeita”, relembra Bruch. Ele atribui essa conquista ao seu conhecimento da língua alemã e à experiência prévia no setor segurador, considerando essa oportunidade um ponto de virada em sua vida. “Deus estava agindo em minha vida, me direcionando para meu destino profissional”, reflete. Essa experiência também lhe permitiu expandir seu conhecimento em operações internacionais, consolidando-se como um generalista na área de seguros, com um foco especial em logística.

O executivo lembra que seu interesse pelo transporte de cargas começou a ganhar forma em 1992, quando trabalhava como executivo do Grupo VVD/Pallas Gradmann & Holler Corretora de Seguros (Grupo Volkswagen). “Foi nesse período que tive meu primeiro contato com o ramo de transportes, enquanto estava à frente da gestão de riscos dos grupos alemães DEGUSSA e BAYER do Brasil”, conta. Ele explica que, durante essa experiência, pôde acompanhar de perto a logística integrada dessas grandes empresas, desde a chegada das mercadorias do exterior até seu destino final. “Esse contato me despertou um verdadeiro fascínio pelo transporte de cargas”, diz, destacando o papel de mentores como Odair Negretti e Adailton Dias, que o guiaram nessa jornada.

No ramo de seguros de transportes, Bruch acredita que algumas habilidades são essenciais. “Precisa ter um profundo conhecimento da regulamentação de transportes, entender os riscos associados e as coberturas de seguros, além de ser capaz de desenvolver estratégias eficazes para mitigar esses riscos”, explica. Ele também destaca a importância de habilidades de negociação, construção de relacionamentos sólidos e a capacidade de se adaptar às mudanças do mercado. “Atualizar-se constantemente em tecnologia é essencial nos dias de hoje, assim como a adaptabilidade às novas demandas do mercado”, acrescenta.

Com uma visão estratégica clara, conduz o Grupo Fetra, priorizando a agilidade, a excelência no atendimento e a satisfação do cliente. Em busca de constante aprimoramento, ele liderou a implementação de mudanças significativas na gestão, transformando o grupo e adaptando-o às demandas de um mercado cada vez mais dinâmico. “Foi um grande desafio, e continua a ser, já que as alterações estão sendo implementadas conforme um cronograma rigoroso. Gerenciar executivos com perfis variados é uma tarefa complexa, mas acredito que já alcançamos muitas vitórias.”, comenta.

Para o crescimento do Grupo Fetra, Bruch aposta na inovação e na tecnologia. “Estamos comprometidos em transformar o Grupo Fetra em uma empresa de alto potencial tecnológico, o que requer muita dedicação de todos os executivos e muita resiliência de todos os envolvidos no processo”, finaliza.

Sobre o Grupo Fetra:

O Grupo Fetra, com mais de 20 anos de atuação e uma equipe de 50 colaboradores, é uma referência nacional em seguros de transporte de cargas, gerenciando mais de 65 milhões de reais em prêmios. Com expertise reconhecida, a empresa oferece suporte técnico e operacional a mais de 3 mil corretores em todo o Brasil, destacando-se pela agilidade, credibilidade e soluções personalizadas que impulsionam o crescimento no setor.