InsureMO implanta Inteligência Artificial em sua biblioteca digital de produtos de seguros

Criada para acelerar a construção de novos produtos em tempo reduzido, a biblioteca conta hoje com mais de dez mil APIs e 17,5 mil SKUs – O InsureMO (Insurance Middle Office), plataforma global de infraestrutura tecnológica para o ecossistema de seguros, planeja criar e conectar a inteligência artificial (IA) com as suas APIs. O primeiro passo nesse sentido será a inclusão de agentes de IA em sua biblioteca digital de produtos de seguros.

Lançada no ano passado, a biblioteca disponibiliza elementos utilizados na construção de diferentes configurações de produtos de seguros ao redor do mundo, de forma a facilitar a criação de novas soluções ou implementar uma variação em algum produto já existente, em tempo reduzido.

Atualmente, o acervo conta com mais de dez mil APIs (aplicativos que interagem com outros, compartilhando dados e informações) e 17,5 mil SKUs (Unidade de Controle de Estoque), que servem como um acelerador para criação de produtos.

Nesse primeiro momento, a multinacional vai implementar quatro agentes de IA em sua plataforma: analista de pesquisa; relatórios de mercado; base de conhecimento e modelador de produto. Os dois primeiros, como os nomes revelam, atuarão na pesquisa de produtos e na geração de relatórios detalhados.

O terceiro agente vai permitir que especificações privadas (Word, Excel, PDF) sejam carregadas para depois serem utilizadas na criação de um produto. Por fim, o quarto agente de IA vai converter os dados acima em um novo produto na biblioteca digital.

“Queremos utilizar a inteligência artificial para incorporar valor na cadeia de seguros em vendas, subscrição e sinistros, entre outras áreas. Por isso, vamos lançar em breve uma série de novidades utilizando IA e a biblioteca digital faz parte desse projeto”, explicou Rafael Rodrigues, General Manager Latam do InsureMO.

A escolha da biblioteca digital para ser o ponto de partida se justifica pela agilidade que ela proporciona. Para se ter uma ideia, ao utilizar seus elementos para construir algo novo, todo o processo leva em torno de sete ou oito semanas, prazo bem menor do que normalmente é praticado pelo mercado, que consome quase seis meses.

A biblioteca digital possibilita também a modelagem de produtos, oferecendo conteúdos básicos e ferramentas para as empresas construírem suas próprias inovações nos mais diversos segmentos como Vida, RE, Saúde, Auto, PME, Viagem, Pet, Marítimo, entre outros. “Nas situações que envolvem a criação de uma variação de um produto já existente, o tempo consumido em todo o processo, incluindo ajustes e adequações, passa de várias semanas ou meses para apenas um ou dois dias”, garante Rafael.

Atualmente, a tecnologia do InsureMO está presente em mais de 17,5 mil produtos, distribuídos por cerca de 500 parceiros, em 50 países. Todo esse portfólio permite que a multinacional atue em mais 8,7 mil canais de venda em todo o mundo, gerando US$ 25 bilhões de prêmio emitido por ano.

Sobre InsureMO:

O InsureMO (Insurance Middle Office) é uma plataforma global de infraestrutura tecnológica para seguradoras, insurtechs, corretoras, startups, bem como canais tradicionais e relacionados. Por meio de seu portfólio de mais de dez mil APIs, permite a oferta de produtos de seguros em qualquer canal. Atualmente, a empresa possui negócios em mais de 50 países em todo o mundo, atendendo quase 500 clientes, entre seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players deste ecossistema.

Foto: Rafael Rodrigues, General Manager Latam do InsureMO.