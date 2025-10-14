GRISTEC lança a 2ª edição do Relatório Trimestral de Redes Móveis e destaca avanço do 5G e retração do 2G no Brasil

A GRISTEC — Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e Tecnologias de Rastreamento e Monitoramento — acaba de divulgar a 2ª edição do Relatório Trimestral de Redes Móveis – Setembro/2025, estudo técnico que monitora a infraestrutura de telecomunicações no país e analisa seus impactos diretos sobre o setor de rastreamento, logística e gerenciamento de riscos.

Com base em dados públicos da Conexis Brasil Digital, o relatório apresenta a quantidade de antenas por Estado e por tecnologia (2G, 3G, 4G e 5G) e mostra as variações na quantidade de antenas, por Estado. A nova edição aponta um crescimento de 10,3% nas estações 5G em relação ao levantamento anterior, enquanto o 2G continua em queda, representando menos de 5% das antenas em operação no país.

Segundo Bruna Medeiros, presidente da GRISTEC, o levantamento tem como objetivo oferecer uma visão estratégica sobre a conectividade que sustenta o ecossistema de rastreamento e segurança.

“Os dados mostram que o Brasil avança rapidamente na adoção do 5G, mas também revelam a urgência da migração tecnológica. Ainda há milhões de dispositivos operando em redes 2G e 3G, e a substituição precisa ser planejada para evitar interrupções em serviços essenciais de rastreamento e monitoramento”, explica Bruna.

O relatório revela ainda que:

O 4G permanece como a tecnologia predominante, com cerca de 66% das antenas ativas no país;

O 5G cresce de forma acelerada nas regiões Sudeste e Sul, concentrando mais de 75% das novas ativações;

As redes 2G e 3G continuam sendo mais presentes em áreas rurais e rodoviárias, especialmente no Centro-Oeste e Norte, o que ainda garante conectividade para frotas e dispositivos M2M;

Além de oferecer uma visão técnica detalhada, o relatório inclui uma análise estratégica voltada a empresas de rastreamento, logística e gerenciamento de risco, destacando a importância do planejamento de migração tecnológica, investimentos em conectividade NB-IoT e CAT-M1, e atualização de equipamentos homologados para operação em redes mais modernas.

“Nosso papel como entidade é oferecer informação confiável e promover o diálogo entre as empresas, operadoras e órgãos reguladores. O futuro do rastreamento e da segurança logística depende da conectividade — e estamos acompanhando essa evolução de perto”, reforça Bruna Medeiros.

O Relatório Trimestral de Redes Móveis – Setembro/2025 está disponível gratuitamente no site oficial:

🔗 https://gristec.com.br/landing-page-relatorio/

Sobre a GRISTEC: A GRISTEC, Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento, é uma entidade patronal, fundada em 2005. Reúne empresas do setor de gerenciamento de riscos, rastreamento e telemetria, em todo o Brasil

Foto: Bruna Medeiros, presidente da GRISTEC