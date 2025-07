Averbei” chega ao mercado para desmitificar processos de averbação eletrônica para o seguro de carga

Com uma arrecadação total de R$ 6,2 bilhões, o seguro de transporte cresceu 6% no Brasil em 2024, de acordo com análises de seguradoras e entidades do setor, que espera um ritmo ainda mais acelerado em 2025, a partir de investimentos em infraestrutura, que devem potencializar a malha logística e aumentar o volume de cargas transportadas no país.

Para garantir conformidade, seguro pleno e simplificar os processos obrigatórios por lei para a averbação eletrônica, a Averbei Tecnologia chega ao mercado com o objetivo de atender demandas de diferentes tipos de transportadores, operadores logísticos e embarcadores, além de corretores de seguros e seguradoras, facilitando suas jornadas operacionais. Formada por profissionais com mais de 30 anos de experiência no segmento, a empresa é fruto de uma reformulação estrutural da extinta SmartLoad.

Tecnologias & Lançamento

Para potencializar sua chegada ao mercado, a Averbei anuncia o lançamento do Módulo de Faturamento de Prêmios, funcionalidade que permite aos segurados, corretores e seguradoras, a emissão das prévias de suas movimentações e expectativas de prêmios mensais, de forma totalmente gratuita, a fim de entregar maior clareza e transparência, além de previsibilidade e antecipação. A solução foi pensada para trazer mais autonomia e permitir o acompanhamento, com antecedência, dos valores envolvidos nas jornadas securitárias das operações logísticas.

De acordo com Edilson Lopes, CEO da Averbei e especialista com mais de 20 anos de experiência em averbação eletrônica para seguros de transportes, essa novidade é mais um exemplo que reflete o compromisso da empresa com a geração de valor e atenção às necessidades operacionais do dia a dia dos profissionais envolvidos nesses processos: “Trago comigo uma jornada de vivência na prática sobre os desafios da averbação de cargas. Por isso, sempre reforço que a tecnologia deve ser uma ferramenta que entrega eficiência, segurança, rastreabilidade, simplicidade e transparência, e não mais burocracias”, destaca o executivo.

Além disso, o especialista ainda acrescenta que a empresa já possui diversas tecnologias inovadoras para atender diferentes demandas, sendo a única a garantir 100% das comunicações dos embarques, sem falhas, antes do início da viagem, por meio de uma tecnologia híbrida que utiliza API e busca dos CT-es (Conhecimentos de Transporte Eletrônico) faltantes diretamente na fonte fiscal competente. “Somos a primeira empresa do setor totalmente comprometida a cumprir e incentivar integralmente as regras de averbação de 100% dos embarques de empresas que transportam cargas. Nesse contexto, temos uma agenda intensa de inovações, com novas funcionalidades e tecnologias disruptivas que serão apresentadas em breve para todos os envolvidos na cadeia de seguros de transporte”, conta Edilson Lopes.

Para o 2º Semestre de 2025, a Averbei projeta um crescimento acima de 10% em novos negócios, com base na reestruturação e no fortalecimento de suas operações junto ao mercado de seguros de transportes.

Operações

Com sede na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), a Averbei é uma empresa de tecnologia especializada em comunicação de embarques para ativação do seguro de carga. Com o propósito de revolucionar, integrar e simplificar o ecossistema de transporte de cargas, construindo um legado de eficiência por meio de tecnologias disruptivas, a empresa tem como missão promover segurança e tranquilidade, integrando a jornada do transporte de cargas e gerando ganhos reais de eficiência ao ecossistema.

A Averbei conta com suporte especializado, disponível em escala 24 por 7, formado por profissionais técnicos, com atendimento próximo, que visa solução e o sucesso de seus clientes. Com dezenas de parcerias estratégicas, que passam pelas principais seguradoras do setor e pequenos, médios e grandes corretores especialistas, além de mais de 1mil transportadores e embarcadores já atendidos, a empresa tem seus valores formados pelo conceito “TRIPLOi”: Iniciativa, Inteligência e Inovação.

Sobre a Averbei

A Averbei é a 1ª empresa de averbação de carga que oferece uma solução com 100% de acurácia, atuando em total conformidade com as leis e regras dos seguros de transportes. Com soluções inovadoras, as tecnologias da Averbei atendem demandas de seguradoras, corretoras de seguros, transportadores e embarcadores de cargas espalhados por todo o Brasil.

Foto: Edilson Lopes, CEO da Averbei