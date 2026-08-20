Zurich Seguros é reconhecida no Ranking IBEVAR-FIA 2026

A Zurich Seguros foi reconhecida no 12º Ranking IBEVAR–FIA 2026, na dimensão Aprovação da Liderança, dentro da categoria Asseguradoras. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (IBEVAR), em parceria com a FIA Business School, o estudo destaca empresas do varejo e do mercado de consumo brasileiro em diferentes dimensões de imagem e desempenho.

Nesta edição, o ranking analisou três frentes da reputação corporativa: a imagem das empresas perante os consumidores, a imagem perante os colaboradores e a aprovação das lideranças. A Zurich foi destacada na dimensão da “Aprovação da Liderança”, que considera como os profissionais percebem a direção das companhias.

“Esse reconhecimento reforça a importância das lideranças na construção da cultura e na experiência dos colaboradores. Na Zurich, buscamos desenvolver líderes próximos, capazes de estabelecer escuta ativa, orientar e conectar as pessoas aos objetivos do negócio”, afirma Mônica Matias, superintendente de Talentos & Cultura da Zurich Seguros.

Na companhia, o desenvolvimento das lideranças integra uma agenda mais ampla de Pessoas & Cultura, que inclui pesquisa de engajamento, programas de desenvolvimento profissional, iniciativas de equidade e políticas de flexibilidade. Em 2026, a Zurich também avançou 33 posições no ranking GPTW LatAm, alcançando o 51º lugar na classificação geral e o 2º lugar na categoria Seguradoras, entre as melhores empresas para trabalhar da América Latina

Sobre a Zurich Seguros

A Zurich Seguros reúne mais de 80 anos de atuação no Brasil e mais de 150 anos de experiência global como parte do Zurich Insurance Group, uma seguradora multilinha que atende mais de 82 milhões de clientes em mais de 200 países e territórios, contando com cerca de 60 mil colaboradores. Com foco nas necessidades dos clientes, a companhia combina proteção e serviços de prevenção que fortalecem o bem-estar e a resiliência, incorporando inovação, digitalização e soluções alinhadas à nova geração de seguros.

No Brasil, apoia iniciativas sociais e ambientais, como o projeto Floresta Zurich, e investe no esporte como plataforma de impacto e conexão com a comunidade, reforçando valores como disciplina, resiliência e inclusão.