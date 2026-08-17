Meu Primeiro Milhão Edição Especial Bradesco ultrapassa 500 mil títulos

Primeiro produto popular por assinatura da Bradesco Capitalização atua como porta de entrada para novos clientes do setor de capitalização – Lançado em março deste ano, o Meu Primeiro Milhão Edição Especial Bradesco, da Bradesco Capitalização, alcançou a marca de mais de meio milhão de títulos comercializados e de 100 mil clientes, dos quais mais de 80% nunca haviam contratado um título de capitalização. O resultado evidencia a capacidade da solução de atrair novos consumidores para o segmento e reforça a estratégia da companhia de expandir sua atuação junto a públicos que ainda não participavam desse mercado.

“Ter uma base tão grande formada por clientes que nunca haviam contratado um título de capitalização mostra o potencial de expansão do segmento quando oferecemos soluções simples e acessíveis. O Meu Primeiro Milhão Edição Especial Bradesco conecta novos públicos a uma modalidade que alia benefícios e a oportunidade de concorrer a grandes prêmios, sem perder o vínculo com um sonho de muitos brasileiros: o de se tornar milionário”, explica José Pires, diretor-presidente da Bradesco Capitalização.

Por ser um produto recorrente, o cliente permanece concorrendo aos sorteios milionários, com a possibilidade de transformar sua realidade. O produto pode ser adquirido a partir de R$ 10.

Benefícios além do sorteio

Os titulares do Meu Primeiro Milhão Bradesco também têm acesso ao Max Club durante a vigência do título, garantindo cupons de desconto e cashback em diversas marcas parceiras.