MDS Brasil anuncia Paulo Loureiro como Chief Commercial Officer

Com uma trajetória sólida no setor e na própria MDS, executivo irá liderar áreas estratégicas para fomentar o desenvolvimento comercial da empresa

A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país nos segmentos de seguros, resseguros, consultoria de riscos e líder em saúde e benefícios, anuncia Paulo Loureiro como Chief Commercial Officer (CCO). Em sua nova função, ele será responsável pelas áreas de Novos Negócios (Riscos Empresariais e Benefícios), Parcerias & Varejo, além de liderar a recém-criada área de Gestão Comercial de Aquisições, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de negócios a partir das aquisições realizadas pela MDS Brasil.

“Visando dar um foco ainda maior aos novos negócios e ao nosso crescimento orgânico, criamos, de forma transversal à empresa, a Vice-Presidência Comercial. Não tenho dúvidas que, dada a sua atuação e seu comprometimento junto à empresa nos últimos anos, Paulo Loureiro é o nome certo para liderar a área, na recém-criada posição de Chief Commercial Officer”, explica Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

Com uma trajetória marcada por sua atuação como Vice-Presidente na MDS Brasil, Paulo acumula uma vasta experiência em outras grandes empresas do setor, incluindo Allianz Brasil, Tokio Marine Seguradora, Unibanco Seguros e RSA.

“Assumir o cargo de Chief Commercial Officer (CCO) da MDS Brasil é um desafio que encaro com muita energia. Estou determinado a liderar nossas equipes em direção a novas oportunidades e a fortalecer nossas relações comerciais para garantir um crescimento sustentável”, finaliza Paulo Loureiro, que segue como membro do Comitê Executivo da empresa no Brasil.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e referência na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro.

Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros.

Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal, na África e no Chile com a marca MDS RE. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.