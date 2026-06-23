Flanci estará presente no ENAVSEG 2026

Corretora associada ao CCS-RJ leva sua experiência em seguros aeronáuticos ao maior encontro da aviação de segurança pública do país – A Flanci Corretora de Seguros, associada ao Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) desde 2015, estará no ENAVSEG 2026, que será realizado entre os dias 29 de junho e 2 de julho, em Brasília (DF). O maior encontro da aviação de segurança pública do país, chega à sua nona edição como referência nacional em inovação, tecnologia e integração do segmento, reunindo operadores, gestores, autoridades e especialistas de todo o Brasil.

Expertise – Com quase 30 anos de atuação no mercado segurador, a Flanci consolidou-se como especialista no atendimento a órgãos públicos e empresas prestadoras de serviços ao setor público. A corretora atua em todo o território nacional, com forte presença nos segmentos de seguro garantia e proteção patrimonial. Entre os clientes atendidos estão órgãos e instituições como Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, FUNARJ, FIRJAN, BNDES, Governo do Estado do Maranhão, Funarte, FINDES e diversas prefeituras.

Papel das entidades – Para a CEO da Flanci e também presidente do Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), Fátima Monteiro, a participação da corretora no evento reforça o compromisso com a especialização e a atualização constante dos profissionais do setor. “Essa também é uma das missões do CCS-RJ, incentivar os corretores a participarem dos debates do mercado, ampliarem seu networking e acompanharem as transformações dos segmentos em que atuam”, destaca.

Proteção aeronáutica – Durante o evento, a Flanci apresentará soluções especializadas em seguro aeronáutico, produto voltado à proteção de aeronaves e operadores do segmento. A cobertura contempla desde danos ao casco da aeronave até a Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo (RETA), seguro obrigatório previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica, proporcionando maior segurança para operações aéreas públicas e privadas.

Programação – A programação do ENAVSEG 2026 inclui palestras, demonstrações de tecnologias e debates sobre os principais desafios e tendências da aviação de segurança pública. O evento também celebrará os 40 anos da aviação de segurança pública no Distrito Federal.

Serviço:

Evento: ENAVSEG 2026

Data: de 29 de junho a 2 de julho

Local: Espaço Dois Ipês Brasília – Asa Norte Trecho 2 Conjunto 5 – Plano Piloto, Brasília/DF

Informações e inscrições: https://lets.4.events/enavseg-2026-C252100E2

Sobre a Flanci Corretora de Seguros

Foi fundada em 1998, tendo como objetivo a consultoria para empresas prestadoras de serviços a órgãos públicos que necessitavam fazer colocação do seguro garantia. Com o tempo a necessidade do mercado segurador em corretores com expertise no trato com órgãos públicos, fez com que a Flanci se tornasse uma das maiores corretoras neste segmento. Hoje a sua carteira de segurados é composta em sua maioria por órgãos públicos. Com sede no Rio de Janeiro, mantém filiais em Vitória (ES) e em Brasília(DF) atuando em todo Brasil.

Foto: Fátima Monteiro, CEO da Flanci Corretora de Seguros e presidente do CCS-RJ

Crédito – Divulgação