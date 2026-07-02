Bradesco Saúde lança 3ª edição da campanha de vendas “Quero Mais Saúde”

Ação de incentivo à comercialização de planos de saúde para pequenas e médias empresas volta a vigorar em julho e agosto, com R$ 500 mil em prêmios aos corretores

Devido ao sucesso de adesão dos corretores às duas primeiras edições da campanha de vendas “Quero Mais Saúde”, lançadas em 2025, a Bradesco Saúde volta com uma nova etapa da ação de incentivo às vendas dos planos de saúde SPG (Seguro para Grupos de 3 a 199pessoas), desta vez válida para os meses de julho e agosto.

A campanha “Quero Mais Saúde” soma um total de R$ 500 mil em prêmios, que terão mais de 20 contemplados. As condições para participação dos corretores são as mesmas: a cada venda de plano de saúde concretizada, com vigência entre 1º de julho e 31 de agosto de 2026, independentemente da data de início da cotação, o parceiro (corretor, produtor ou angariador) ganha um número da sorte da Bradesco Capitalização para concorrer aos prêmios abaixo:

1 prêmio de R$ 200 mil em título de capitalização (alusivo ao valor de um carro Jeep Compass)

10 prêmios de R$ 20 mil cada em título de capitalização (alusivo ao valor de uma moto Honda)

10 prêmios de R$ 10 mil cada em título de capitalização (alusivo ao valor de uma bicicleta elétrica ONN)

A estratégia voltada às pequenas e médias empresas se justifica pelo potencial do segmento: quase 5 milhões de empresas dessa categoria foram abertas em 2025, de acordo com dados do Sebrae. As PMEs também se destacam como as principais geradoras de empregos no país. Os pequenos negócios responderam por 84% das vagas com carteira assinada criadas no último mês de abril, de acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregado se Desempregados), do Ministério do Trabalho.

“A campanha tem o objetivo de criar um incentivo adicional aos corretores na oferta dos planos da Bradesco Saúde, contribuindo para levar os cuidados com a saúde aos pequenos negócios, que são tão importantes para a nossa economia. O momento é favorável, eo plano de saúde se destaca como uma das melhores estratégias corporativas para a atração e retenção de talentos”, comenta Flávio Bitter, diretor-geral da Bradesco Saúde.

Portfólio diversificado para o SPG

Com um portfólio diversificado, para empresas de todos os tamanhos e perfis, a Bradesco Saúde tem como um dos seus principais focos de atuação o SPG, segmento no qual conta com mais de 1 milhão de beneficiários. No primeiro trimestre deste ano, a operadora registrou crescimento de 7,3% na base de beneficiários de pequenas e médias empresas, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Foto: Flávio Bitter, diretor-geral da Bradesco Saúde.