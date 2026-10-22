Abrapp homenageia Nilton Molina por sua trajetória de contribuição aos mercados de seguros e previdência

Presidente do Instituto de Longevidade MAG recebe reconhecimento no 29º Prêmio Nacional de Seguridade Social por mais de seis décadas de atuação no setor – Com mais de seis décadas de atuação nos mercados de seguros, previdência complementar e proteção social, Nilton Molina foi homenageado durante o 29º Prêmio Nacional de Seguridade Social. O reconhecimento destaca sua contribuição para a construção e evolução da legislação da previdência complementar no Brasil, o fortalecimento de instituições do setor e a disseminação da cultura previdenciária no país.

Aos 90 anos, Molina segue atuante como presidente do Instituto de Longevidade MAG e presidente do Conselho Deliberativo da MAG Fundo de Pensão. Sua trajetória acompanha importantes transformações do setor e é marcada pelo empreendedorismo, pela liderança epelo compromisso em ampliar a conscientização dos brasileiros sobre a importância da proteção financeira e do planejamento de longo prazo.

“Receber essa homenagem é motivo de muita alegria, especialmente por representar uma trajetória construída ao lado de tantas pessoas que acreditam na importância da previdência e da proteção das famílias brasileiras. Ao longo desses anos, sempre defendi queo nosso trabalho vai muito além de oferecer seguros ou previdência. Estamos falando de cuidar das pessoas, ajudá-las a planejar suas vidas e construir um futuro com mais segurança. É uma missão que continua me motivando todos os dias”, afirma Nilton Molina.

Ao longo da carreira, Molina participou da criação de empresas e ocupou posições de destaque em organizações, associações e conselhos. Também presidiu o Conselho de Administração da MAG Seguros, consolidando uma trajetória de contribuição ao desenvolvimento dos mercados de seguros e previdência complementar e à valorização desses instrumentos como pilares de proteção social.

Sua história foi registrada no livro O Vendedor de Futuros – Nilton Molina: a Trajetória de um Vencedor, título que sintetiza uma convicção que orienta sua atuação há décadas: planejar o futuro é uma forma de cuidar das pessoas. Essa visão, que coloca a proteção e o bem-estar das famílias no centro das discussões sobre seguros e previdência, permanece atual diante dos desafios de uma sociedade que vive cada vez mais.

Em um cenário marcado pelo envelhecimento populacional e pelas mudanças nas relações de trabalho, a trajetória de Molina também reforça a importância de ampliar o acesso à previdência complementar e à educação financeira. Temas que se tornam cada vez mais relevantes para que os brasileiros possam se preparar para diferentes etapas da vida e vivenciar a longevidade com autonomia e segurança.

À frente do Instituto de Longevidade MAG, Molina mantém sua atuação voltada à promoção do debate sobre os desafios e as oportunidades de uma sociedade mais longeva. Sua permanência ativa no setor, aos 90 anos, também representa, na prática, a importância de uma longevidade vivida com propósito, participação e contribuição à sociedade.

A homenagem reconhece não apenas as realizações de uma carreira, mas também o legado de uma liderança que ajudou a fortalecer a previdência complementar brasileira e a inspirar diferentes gerações de profissionais. Mais do que desenvolver instituições e mercados, Nilton Molina contribuiu para consolidar uma visão de futuro pautada na proteção, no planejamento e no cuidado com as pessoas.

Sobre o Instituto de Longevidade MAG

O Instituto de Longevidade MAG é a instituição do Grupo MAG que auxilia os brasileiros a viverem mais e melhor por meio da elaboração de pesquisas, da produção de conteúdo especializado e da formação de uma comunidade engajada e participativa.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil (Great Place to Work 2026) e no Rio de Janeiro por duas vezes consecutivas (Great Place to Work 2025 e 2026). Além disso, é um dos destaques entre as 50 melhores empresas do ranking América Latina. O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável.

Foto: Nilton Molina é homenageado durante o 29º Prêmio Nacional de Seguridade Social, promovido pela Abrapp.Imagem: Divulgação Grupo MAG