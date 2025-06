Sincor-SP lança a Intersaúde para ampliar diálogo com as operadoras 

O Sincor-SP lança a Comissão Intersaúde, com o objetivo de discutir os principais desafios da saúde suplementar com as operadoras e buscar melhorias nas relações com os beneficiários dos planos e no atendimento comercial junto aos corretores de seguros.O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, ressalta a importância da iniciativa. “Essas reuniões nos permitem identificar pontos de melhoria. Com o apoio das companhias, vamos trazer à tona as preocupações, denúncias e reclamações dos corretores de seguros. A coletividade é essencial para alcançarmos avanços concretos”, afirma.A primeira reunião da Comissão aconteceu no dia 10 de junho, na sede da entidade, com representantes das principais operadoras de planos de saúde do setor, com liderança da 1ª vice-presidente do Sincor-SP, Simone Fávaro, e participação da coordenadora da Comissão de Saúde Suplementar e Odontológico, Vanessa Mendes. Estiveram presentes as companhias SulAmérica, Bradesco Seguros, Porto Saúde, Hapvida, Seguros Unimed e Amil.Simone explica que o Sincor-SP já faz este tipo de alinhamento com as seguradoras através da Comissão Intersindical, mas com foco em automóvel e Ramos Elementares. Com a Intersaúde, esse diálogo é ampliado para a saúde suplementar. “Os corretores têm enfrentado grandes dificuldades, especialmente no contato com as companhias e na assistência médica. O objetivo desses encontros é justamente expor essas dores e buscar consensos que ajudem nossos associados. Mesmo com a confidencialidade dos casos, os resultados virão à medida que, ponto a ponto, as discussões evidenciem as fragilidades do segmento”, assegura a 1ª vice-presidente.Durante a reunião, Vanessa também apontou uma série de desafios enfrentados pelo setor, como o aumento do número das fraudes, falhas na saúde suplementar e entraves no relacionamento com as operadoras. “O mercado está em plena transformação, com mudanças significativas na saúde suplementar. Precisamos levar mais clareza para a ponta, orientando o corretor sobre boas práticas, novos modelos de comercialização dos produtos de saúde e os canais adequados para o bom atendimento do beneficiário”, finaliza a coordenadora.Fonte: Sincor-SP