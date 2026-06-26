Pré-diabetes: diagnóstico precoce e estilo de vida fazem a diferença

Gerente médica do Juntos pela Saúde, da Bradesco Saúde, recomenda alimentação e atividade física para reverter quadro da doença – O diabetes é causado pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Antes da doença se instalar, há a condição de pré-diabetes.

Dados do Atlas Global de Diabetes 2025 indicam que aproximadamente 17 milhões de brasileiros são pré-diabéticos, com uma chance aumentada (em 50%) de desenvolvimento da doença no futuro. Além disso, cerca de 6 milhões sequer sabem que têm a doença, que pode ser inicialmente assintomática.

Essa condição, no entanto, pode ser totalmente revertida a partir de um estilo de vida saudável, de acordo com a Dra. Monique Alves, gerente médica do programa Juntos pela Saúde, da Bradesco Saúde. “O pré-diabetes é totalmente reversível, especialmente quando identificado precocemente. Alimentação balanceada e prática regular de atividades físicas, em muitos casos, conseguem normalizar a glicose. Estudos mostram que mudanças no estilo de vida podem reduzir o risco de evolução em até 58%”.

Dra. Monique chama atenção ainda para o fato de que o pré-diabetes pode atingir pessoas de todas as idades, incluindo adultos, idosos e, de forma crescente, jovens e adolescentes. “Observa-se, inclusive, um aumento global de casos, principalmente associado ao sedentarismo, à alimentação inadequada e ao crescimento das taxas de obesidade. Diante desse cenário, o pré-diabetes é atualmente considerado um importante problema de saúde pública mundial”.

Sintomas

A atenção aos sintomas ajuda na identificação do quadro. Entre os principais, estão:

poliúria (produção e eliminação excessiva de urina, definida clinicamente em adultos como um volume superior a 3 litros em um período de 24 horas)

polidipsia (sede excessiva, intensa e persistente, que não passa mesmo após a ingestão de grandes quantidades de líquidos)

polifagia (fome excessiva, insaciável e persistente, que não desaparece mesmo após a pessoa comer grandes refeições)

perda de peso inexplicada

desidratação

cansaço

infecções recorrentes (candidíase e periodontite)

má cicatrização de feridas

Se não tratado, o pré-diabetes pode evoluir para o diabetes tipo 2, o mais comum na população adulta e idosa. O diagnóstico de pré-diabetes se confirma ao detectar uma hiperglicemia (excesso de açúcar no sangue).

Hábitos saudáveis: caminho para reversão

A combinação de dieta + exercício + perda de peso é comprovadamente a abordagem mais eficaz para prevenir a progressão para o diabetes tipo 2 e reduzir os riscos das complicações em órgãos como coração, rins e fígado. O comportamento indicado tem como base os seguintes pilares:

Alimentação equilibrada

Atividade física regular (150 minutos/semana)

Perda de peso (quando necessário)

Sono adequado e controle do estresse

“O tempo necessário varia de pessoa para pessoa e, para conseguir normalizar os níveis de glicose, devemos considerar alguns fatores que influenciam diretamente, tais como adesão às mudanças, peso inicial e idade e genética”, esclarece a médica.

Ela reforça que, entre os que aderem ao estilo de vida saudável, é possível observar melhora relativamente rápida:

4 a 12 semanas: já pode haver redução da glicose

3 a 6 meses: muitas pessoas conseguem normalizar os níveis

1 ano: consolidação dos resultados com manutenção de hábitos

Apoio contínuo ao paciente

O acompanhamento profissional é um diferencial importante na reversão do pré-diabetes. Por meio do Programa de Crônicos, o Juntos pela Saúde, da Bradesco Saúde, oferece suporte multidisciplinar com médicos, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, que atuam de forma integrada no monitoramento e na orientação dos pacientes.

Voltado a beneficiários de planos empresariais, o programa Juntos pela Saúde tem como foco a promoção da saúde e a prevenção de doenças, combinando acompanhamento individualizado com ações estruturadas e iniciativas adaptadas ao perfil de cada população, como campanhas de vacinação, programas de gestantes, saúde emocional, entre outras.