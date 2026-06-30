MetLife leva projeto “Sorrisos em Movimento” ao Grajaú com atendimentos odontológicos gratuitos

Iniciativa acontece de 29 de junho a 3 de julho e integra as ações da companhia no Julho Neon – Reforçando seu compromisso com o cuidado, o bem-estar e a ampliação do acesso à saúde bucal, a MetLife realiza a ação “Sorrisos em Movimento”, que levará atendimentos odontológicos gratuitos e atividades educativas de saúde bucal à comunidade do Grajaú, na zona sul de São Paulo. A expectativa é atender cerca de 600 pessoas durante cinco dias. Entre os procedimentos, será possível realizar não só a avaliação clínica, como também realizar tratamentos odontológicos, incluindo restaurações, extrações, limpezas e tratamentos de canal, com um olhar prioritário para pessoas que relataram dor intensa, dificuldade de mastigação ou longo período sem acompanhamento odontológico.

O projeto nasce a partir de uma demanda da comunidade local. Um levantamento, realizado pela ONG Atados, que é parceira da MetLife nas sustentabilidade e apoio social, identificou que mais de 70% dos frequentadores do Instituto Anchieta Grajaú (IAG), local onde a iniciativa irá acontecer, tinham necessidade de tratamento odontológico. Para participar ação, os moradores da região devem retirar uma senha de atendimento no Instituto e passar por uma triagem para a indicação do melhor atendimento.

“Para a MetLife, saúde bucal é uma dimensão essencial do cuidado com as pessoas. Ao levar o Odontomóvel ao Grajaú, queremos ir além da conscientização, nosso compromisso é oferecer acolhimento, orientação e atendimento a quem mais precisa. O Sorrisos em Movimento traduz, na prática, nosso compromisso com o cuidado das pessoas e com a ampliação do acesso ao bem-estar”, afirma Fernanda Vieira, Diretora da Unidade de Negócios Dental da MetLife Brasil. Além de serviços odontológicos, o evento abrange oficinas educativas de cuidado bucal, que serão realizadas com apoio de colaboradores voluntários da empresa e dentistas parceiros da rede credenciada, que distribuirão kits de higiene às pessoas atendidas.

A ação faz parte de uma das iniciativas da companhia no Julho Neon, movimento idealizado pela SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos, que reúne operadoras do setor em torno da conscientização sobre a importância da saúde bucal e que, em 2026, ganha ainda mais relevância ao integrar o Calendário Oficial nacional, por meio da Lei 15.408/26.

Serviço:

Sorrisos em Movimento- Odontomóvel

Local: Instituto Anchieta Grajaú – IAG

Endereço: Rua Alziro Pinheiro Magalhães, 578 – Parque Sao Miguel, São Paulo

Datas: 29/06 a 03/07

Atendimentos: 08h – 16h

Retirada de senha: com antecedência no próprio IAG

Sobre a MetLife Foundation

Na MetLife Foundation, comprometidos em promover a mobilidade econômica inclusiva. Colaboramos com organizações sem fins lucrativos e oferecemos subsídios alinhados a três áreas estratégicas de foco – inclusão econômica, saúde financeira e comunidades resilientes –, ao mesmo tempo em que envolvemos funcionários voluntários da MetLife para ajudar a gerar impacto. A MetLife Foundation foi criada em 1976para dar continuidade à longa tradição da MetLife de contribuições corporativas e envolvimento com a comunidade. Desde sua criação, a MetLife Foundation já contribuiu com mais de US$ 1 bilhão para fortalecer as comunidades onde a MetLife está presente. Para saber mais sobre a MetLife Foundation, acesse www.metlife.org.

Foto: Fernanda Vieira, Diretora da Unidade de Negócios Dental da MetLife Brasil