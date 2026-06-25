APet aposta em telemedicina para ampliar acesso aos cuidados veterinários no Brasil

A transformação digital vem impactando diversos segmentos da economia, e o mercado pet não é exceção. Nos últimos anos, a telemedicina veterinária passou a ocupar um papel cada vez mais relevante na jornada de cuidados com cães e gatos, oferecendo aos tutores um canal rápido e acessível para orientações iniciais, esclarecimento de dúvidas e direcionamento adequado diante de situações que exigem atenção. A APet oferece a telemedicina, acompanha o crescimento da modalidade e a mudança no comportamento dos consumidores, que buscam conveniência, agilidade e acesso simplificado a serviços especializados.

Em um cenário em que o Brasil possui uma das maiores populações pet do mundo, a telemedicina surge como uma ferramenta estratégica para ampliar o acesso à informação e contribuir para decisões mais assertivas relacionadas à saúde dos animais. Embora não substitua o atendimento presencial quando necessário, a teleconsulta funciona como um importante suporte inicial, auxiliando os tutores na identificação de sinais de alerta, orientações preventivas e encaminhamento adequado para clínicas e hospitais veterinários. O recurso também se destaca em regiões onde a oferta de atendimento especializado é mais limitada ou em situações que demandam respostas rápidas.

A tendência vem sendo acompanhada por empresas que atuam no segmento de saúde pet. É o caso da APet, que há 12 anos atua no mercado oferecendo soluções voltadas ao cuidado e à proteção de cães e gatos. A companhia incorporou a teleconsulta ao seu ecossistema de serviços como parte da estratégia de ampliar o acesso à saúde veterinária e proporcionar uma experiência mais prática aos tutores.

Segundo Luiz Gênova, CEO da APet, a telemedicina representa um avanço importante na democratização do acesso aos cuidados veterinários. “A teleconsulta é uma ferramenta que aproxima os tutores da orientação profissional de forma rápida e segura. Muitas vezes, uma dúvida simples pode gerar ansiedade ou levar a uma decisão inadequada. Quando existe acesso imediato a um especialista, o tutor recebe direcionamento qualificado e consegue agir com mais tranquilidade e assertividade”.

A evolução dos serviços digitais no segmento pet reflete uma tendência já observada em outras áreas da saúde: a utilização da tecnologia para melhorar a experiência do usuário e ampliar o alcance dos serviços. Nesse contexto, a telemedicina veterinária se consolida como um recurso cada vez mais relevante para promover orientação, prevenção e apoio inicial aos tutores, contribuindo para uma relação mais próxima entre profissionais, famílias e seus animais de estimação.

O executivo destaca que a tecnologia deve atuar como complemento à assistência veterinária tradicional, ampliando as possibilidades de cuidado e acompanhamento dos animais. “Nosso propósito é democratizar o acesso à saúde e aos cuidados de qualidade para os pets. A tecnologia tem um papel fundamental nesse processo porque reduz barreiras, facilita o acesso à informação e permite que mais famílias contem com suporte especializado quando precisam. A telemedicina é uma das ferramentas que contribuem para tornar esse cuidado mais próximo e acessível”, concluiu.

A Apet vai estar presente na Expoinsurtech, durante o CQCS Inovação 2026. O evento acontece nos dias 4 e 5 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Com o tema “Transformando o Seguro”, a edição celebra os 25 anos do CQCS, fomentando a disrupção tecnológica comportamental.

Sobre a Apet

A APet é um plano de saúde para cães e gatos, que tem como propósito “Garantir acesso a cuidados e saúde de qualidade aos pets”. A APet oferece planos completos, acessíveis e amplamente aceitos, e com vários diferenciais, como modelo livre escolha; tele consulta pet; tag localizadora; rede de clínicas parceiras; reembolso fácil; jornadas sem atritos para os tutores; clube de vantagens e ainda inclui um seguro de acidentes pessoais para o Tutor; que também concorre a um prêmio mensal de incentivo de R$ 10 mil.

Foto: Luiz Gênova, CEO da APet