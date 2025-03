Thiago Tristão se une à Lockton para fortalecer soluções em Riscos Corporativos e Resseguros

A Lockton, maior corretora de seguros independente e privada do mundo, anuncia a chegada de Thiago Tristão à diretoria de Special Accounts, com o objetivo de fortalecer a atuação da companhia em Riscos Corporativos e no atendimento a clientes de grandes contas que demandam um suporte mais consultivo e próximo.

Com mais de 27 anos de experiência, Thiago liderou operações em grandes seguradoras globais e nacionais. Nos últimos anos, teve um papel fundamental na expansão das operações de Retail e Resseguro de um dos maiores brokers do Brasil. Sua trajetória inclui a coordenação de apólices de Property para setores estratégicos, como Papel e Celulose, Armazenamento, Alimentos & Bebidas e Energia. Além disso, possui ampla expertise em planejamento estratégico, relacionamento com clientes e desenvolvimento de parcerias.

“Thiago é um executivo de renome no mercado, e sua chegada fortalece ainda mais nossa capacidade de entregar soluções sob medida para os clientes. Seu conhecimento agrega um valor significativo ao nosso propósito de oferecer excelência em gestão de riscos e seguros”, afirma Eduardo Lucena, Deputy CEO da Lockton Brasil.

“A chegada de Tristão reforça o compromisso da Lockton em buscar soluções consultivas para contas complexas. Nossa ideia é ir além do modelo transacional e nos tornarmos um parceiro estratégico para os grandes clientes”, destaca Felipe Leão de Moura, CRI & Head de Risk Solutions da Lockton.

José Otávio, CEO da Lockton Brasil, também ressalta a importância dessa nova parceria: “A Lockton segue investindo no crescimento sustentável e na ampliação de suas soluções. Contar com a experiência e o olhar estratégico de Thiago é um passo essencial para reforçarmos nosso compromisso com a inovação e o atendimento de excelência aos nossos clientes.”

Com mais esse importante movimento, a Lockton reafirma seu compromisso em oferecer soluções inovadoras e personalizadas para empresas de diversos setores, consolidando ainda mais sua posição no mercado de seguros e resseguros.