Grupo MAG leva oportunidades de carreira e inovação para estudantes do IMPA Tech

Participação na primeira Feira de Carreiras do instituto conectou cerca de 200 alunos à experiência de uma companhia com 191 anos de atuação e às possibilidades de carreira no setor – Com 191 anos de atuação ininterrupta nos segmentos de vida e previdência, o Grupo MAG participou da Feira de Carreiras e Jornada de Iniciação Científica do IMPA Tech, realizada no último dia 13, no Porto Maravalley, hub de tecnologia da região portuária do Rio de Janeiro. Com o tema “Uma formação, múltiplos futuros”, o evento reuniu cerca de 200 estudantes do bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação do IMPA Tech, programa de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) voltado à formação de profissionais de alta performance para o mercado de tecnologia e inovação.

O diretor de Tecnologia da Informação do Grupo MAG, Luís Henrique Fontes, apresentou aos estudantes a trajetória da companhia, que neste ano, foi eleita pelo ranking Great Place to Work como a melhor empresa para trabalhar no Rio de Janeiro, título conquistado pelo segundo ano consecutivo. Também foram compartilhados exemplos concretos de como a inovação vem sendo incorporada aos negócios. Foram apresentados programas e iniciativas como o MAGIA, que reúne iniciativas para incorporar a inteligência artificial aos negócios e aumentar eficiência e produtividade; e o MAG LAB, laboratório dedicado à experimentação e ao desenvolvimento de novas soluções. Neste ano, a companhia também colocou em prática a agenda MAG 200, que analisa megatendências e múltiplos futuros para preparar a organização para os próximos ciclos de sua história.

Na Sala MAG, os alunos puderam conhecer de forma mais prática a rotina das equipes de tecnologia da companhia. Divididos em grupos, conversaram diretamente com profissionais da área e entenderam como conhecimentos em inteligência artificial, ciência de dados e matemática aplicada são utilizados para solucionar desafios reais do negócio. A programação também contou com atividades interativas, como quiz e entrega de prêmios.

“A participação em um evento como esse nos permite mostrar, de forma concreta, que uma carreira em tecnologia pode estar presente em diferentes setores e negócios. Acreditamos que a inovação é impulsionada por pessoas e estar com o IMPA Tech nessa importante jornada é uma forma de compartilharmos a nossa cultura de inovação e nossa vivência prática com esses jovens promissores. Assim, estamos contribuindo para a formação de talentos que serão protagonistas das transformações do mercado nos próximos anos”, afirma Luís Henrique Fontes, diretor de Tecnologia da Informação do Grupo MAG.

A participação da MAG na Feira de Carreiras dá continuidade à parceria com o IMPA Tech e às iniciativas de aproximação com seus estudantes. Em julho, a companhia também participou do Desafio Industrial, iniciativa em que estudantes trabalharam em soluções para desafios propostos pela empresa. As ações são articuladas pelo Núcleo de Carreiras e Estágios (NCE) do IMPA Tech, que atua na aproximação entre empresas e talentos, ampliando as oportunidades de desenvolvimento profissional e de conexão com o mercado.

Foto: Diretor de Tecnologia da Informação do Grupo MAG, Luís Henrique Fontes apresentou aos estudantes a trajetória da companhia, que neste ano, foi eleita pelo ranking Great Place to Work como a melhor empresa para trabalhar no Rio de Janeiro. ]

*Foto: Divulgação