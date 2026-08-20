Favela Seguros abre vagas para moradores de periferias em 11 estados brasileiros

Iniciativa busca formar novos corretores de microsseguros e criar oportunidades de geração de renda nas periferias – Iniciando uma nova fase de expansão nacional, a Favela Seguros está com vagas ilimitadas abertas para moradores de favelas e periferias em diferentes regiões do Brasil. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, onde o projeto já atua há um ano e meio, foram abertas novas vagas em outros nove estados brasileiros: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul.

Criada pela Favela Holding e pela MAG Seguros, com apoio social da Central Única das Favelas, a CUFA, a iniciativa desenvolve soluções de proteção familiar conectadas à realidade das favelas e periferias brasileiras. O modelo reúne proteção, capacitação profissional, geração de renda e desenvolvimento econômico local.

As oportunidades são para os cargos de líder de equipe local, líder formador e representante de vendas. Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e disponibilidade para atuar como MEI ou autônomo. Não há limite máximo de idade nemexigência de experiência prévia no setor de seguros.

Como parte da iniciativa, a Favela Seguros oferece um curso gratuito para formação como corretor de microsseguros, com preparação para a certificação profissional exigida pela Susep, além de capacitação e acompanhamento para o desenvolvimento da atividade.

Os interessados em fazer parte do time Favela Seguros podem se inscrever pelo link: https://portalcandidato.fseguros.com.br/campanha.

“Na Favela Seguros, acreditamos que a proteção financeira começa pela valorização das pessoas e dos territórios. Ao oferecer formação gratuita e criar oportunidades de geração de renda para moradores das próprias comunidades, contribuímos para o fortalecimento do empreendedorismo local e ampliamos o acesso à proteção financeira para famílias e pequenos empreendedores. Esse é um modelo que une inclusão financeira, desenvolvimento econômico e impacto social”, afirma Gê Coelho, líder de Relações Institucionais da FavelaSeguros.

Com a nova fase, a Favela Seguros amplia sua presença nacional e reforça o compromisso de levar proteção às famílias, gerar renda e fortalecer o protagonismo dos moradores nos territórios. Em um ano de operação, a iniciativa já ultrapassou R$ 90 milhões emcapital segurado e vem expandindo sua atuação pelo país.

Serviço:

Formação: Curso gratuito para formação como corretor de microsseguros

Vagas: Líderes de equipes local, líder formador e corretor de microsseguros

Quantidade: Ilimitada

Requisitos: Ter 18 anos ou mais (sem limite máximo de idade), ensino médio completo e disponibilidade para atuar como MEI ou autônomo. Não é necessário ter experiência prévia. Não é necessário ter experiência.

Inscrições: https://portalcandidato.fseguros.com.br/campanha

Sobre a Favela Seguros

A Favela Seguros nasceu da união entre a Favela Holding, grupo de empresas voltado ao desenvolvimento econômico das favelas, e a MAG Seguros, companhia especializada em seguros de vida e previdência com mais de 190 anos de atuação no Brasil. A iniciativa contacom o apoio social da CUFA, organização presente em todo o país e dedicada ao fortalecimento das favelas por meio de projetos de empreendedorismo, educação, cultura, esporte e cidadania. A empresa oferece produtos desenvolvidos para atender às necessidades dos moradores de favelas e periferias, como seguro de vida, assistência funeral, telemedicina, sorteios semanais de R$ 10 mil e indenização de até R$ 50 mil para a proteção das famílias. A Favela Seguros capacita moradores para atuarem como representantes de vendas focados em proteção financeira e familiar nos próprios territórios, criando oportunidades de trabalho e fomentando o empreendedorismo local.