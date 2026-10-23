Pesquisa do Sincor-SP vai traçar perfil das corretoras de seguros

PECS 2026 identifica características, desafios e tendências do setor, com participação aberta até 19 de novembro e sorteio de um tablet

Conhecer o tamanho das corretoras de seguros, suas perspectivas de crescimento, os principais desafios de gestão e a utilização de novas tecnologias é fundamental para compreender a evolução do mercado. Com esse objetivo, o Sincor-SP realiza a pesquisa PECS – Perfil das Empresas Corretoras de Seguros, que busca traçar um panorama atualizado das empresas que atuam na distribuição de seguros no Estado de São Paulo.

A pesquisa é composta exclusivamente por perguntas de múltipla escolha e pode ser respondida em menos de 15 minutos. Todas as informações fornecidas são sigilosas e serão utilizadas apenas de forma consolidada, sem identificação individual das empresas participantes. Os corretores poderão participar pelo site do Sincor-SP até 19 de novembro de 2026 e ainda concorrer ao sorteio de um tablet.

A iniciativa integra o SINCO – Sistema de Informações Consolidadas para Corretores de Seguros, plataforma de serviços do Sincor-SP dedicada à produção de pesquisas e dados de mercado que auxiliam os profissionais na tomada de decisões estratégicas.

O levantamento reúne informações sobre número de funcionários e corretores, volume de prêmios, participação dos diferentes ramos de seguros na carteira, expectativas de crescimento e diversificação das fontes de receita. Também aborda temas atuais, como utilização de inteligência artificial, Reforma Tributária, captação e retenção de clientes, sucessão empresarial e qualificação profissional.

Para o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, a pesquisa representa uma oportunidade de fortalecer a representatividade da categoria.

“Quanto mais conhecemos a realidade das corretoras, maior é nossa capacidade de desenvolver soluções que atendam às suas necessidades. A participação dos profissionais é essencial para construirmos um retrato fiel do setor e valorizarmos ainda mais a importância do corretor de seguros para a sociedade.”

O economista responsável pela pesquisa, da Rating de Seguros, Francisco Galiza, destaca a importância dos indicadores para acompanhar as transformações do mercado.

“A PECS permitirá identificar tendências, comparar características das empresas e compreender os desafios enfrentados pelos corretores. São informações valiosas tanto para orientar decisões empresariais quanto para acompanhar a evolução do setor ao longo dos anos.”

Segundo o 2º tesoureiro do Sincor-SP e diretor executivo responsável pela plataforma SINCO, Fernando Alvarez, os resultados também contribuirão para o aprimoramento dos serviços oferecidos pela entidade.

“Nosso objetivo é transformar dados em conhecimento útil para os corretores. A pesquisa permitirá identificar oportunidades de melhoria, orientar novas iniciativas e oferecer referências para que as corretoras possam avaliar suas estratégias e fortalecer seus negócios.”

Além de apoiar o planejamento das empresas, os resultados da PECS poderão subsidiar ações institucionais do Sincor-SP e ampliar o conhecimento da sociedade, das empresas e do poder público sobre a importância econômica das corretoras de seguros.