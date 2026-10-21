Como empresas podem transformar o relacionamento com clientes em um canal de distribuição de seguros

Com tecnologia white label, o Claps permite que parceiros estruturem ofertas de proteção com marca própria e gestão integrada da operação – Uma empresa que já mantém contato frequente com seus clientes tem um ponto de partida para desenvolver uma operação de distribuição de seguros: o conhecimento sobre seu público. Transformar esse relacionamento em uma oferta de proteção, porém, exige conectar as necessidades dos consumidores a produtos adequados e organizar os processos de contratação, pagamento e gestão.

É nessa passagem entre a oportunidade comercial e a operação que atua o Claps, empresa do Grupo MA9 especializada em tecnologia para venda e distribuição digital de seguros. Por meio de uma plataforma white label, a companhia permite que parceiros ofereçam produtos com sua própria identidade visual e reúnam ferramentas para acompanhar vendas e contratos.

O modelo abre espaço para que a oferta de seguros faça parte de um relacionamento já existente. Uma instituição financeira, uma cooperativa ou uma corretora pode utilizar seus canais para apresentar soluções de proteção compatíveis com o perfil e as necessidades de seus clientes.

“Uma empresa que já se relaciona com seus clientes tem condições de reconhecer necessidades de proteção e oferecer seguros que façam sentido para aquele público. A tecnologia permite transformar essa oportunidade em uma operação estruturada, com a identidade do parceiro e ferramentas para acompanhar o negócio”, afirma Márcio Andrade, CEO do Claps.

Do relacionamento à oferta

Para estruturar esse canal, a empresa precisa definir o público que pretende atender, os produtos que serão disponibilizados e a forma de apresentá-los. A tecnologia deve dar suporte a essas escolhas, permitindo que a jornada de contratação se conecte à estratégia comercial do parceiro.

Na plataforma do Claps, essa estrutura inclui loja virtual para autocontratação, painel de vendas com gestão de contratos e integração por API, que permite conectar sistemas e canais digitais. A solução também contempla a criação e a distribuição de produtos personalizados.

A utilização da marca do parceiro preserva a identidade da empresa no ambiente de oferta. Isso permite incorporar os seguros à sua atuação comercial com uma apresentação alinhada aos demais pontos de contato com o cliente.

Essa proximidade também exige cuidado com a comunicação. A confiança construída no relacionamento precisa ser acompanhada de informações claras sobre o produto, suas condições e os caminhos para atendimento.

Meios de pagamento e gestão da operação

A forma de pagamento também faz parte da estrutura necessária para viabilizar a contratação. O Claps disponibiliza todos os meios de pagamento utilizados no Brasil, incluindo cartão de crédito, boleto, Pix, Pix Automático, para pagamentos recorrentes, e débito em conta.

“A oferta precisa considerar também como o cliente prefere pagar. Disponibilizamos todos os meios de pagamento utilizados no Brasil para que o parceiro possa atender diferentes perfis e adequar essa etapa à sua operação”, explica Andrade.

A plataforma reúne ainda funcionalidades para gestão de pagamentos e automação de processos operacionais. A proposta é reduzir tarefas manuais e a perda de informações, dando suporte ao desenvolvimento do negócio.

Quando a distribuição envolve várias unidades ou equipes comerciais, é necessário acompanhar a participação de cada canal e manter uma visão organizada das vendas e dos contratos. Para isso, o Claps permite cadastrar canais de distribuição, unidades de venda e produtores em uma estrutura hierárquica.

O recurso oferece ao parceiro uma forma de organizar sua rede e acompanhar os diferentes participantes da comercialização. Com essa estrutura, a expansão pode ser planejada de acordo com seus canais, sua capacidade de atendimento e os públicos com os quais já se relaciona.

Proteção como parte da estratégia de relacionamento

Para uma empresa que pretende distribuir seguros, a base de clientes representa uma oportunidade que precisa ser trabalhada com critério. O potencial está em reconhecer necessidades de proteção e construir uma oferta que tenha utilidade para aquele público.

“O relacionamento é o ponto de partida, mas precisa ser acompanhado de uma oferta adequada e de uma estrutura capaz de sustentar a operação. É essa combinação que permite desenvolver um canal de seguros conectado à realidade do parceiro e às necessidades de seus clientes”, destaca o CEO do Claps.

Sobre o Claps

O Claps é uma empresa do Grupo MA9 especializada em tecnologia para o mercado de seguros. Oferece soluções para venda e distribuição digital de seguros, conectando seguradoras, bancos, cooperativas, corretoras e outros canais em uma única plataforma.

Mais informações: www.claps.com.br

Foto: Marcio Andrade, CEO da Claps