XS Global firma parceria com Sombrero Seguros para comercialização dos produtos de Property e RC Geral

A XS Global, uma das maiores MGUs do mundo (Managing General Underwriting), acaba de firmar uma parceria com a Sombrero Seguros, uma das principais seguradoras do agronegócio no país, para comercializar produtos de Property e Responsabilidade Civil Geral.

No Property, o produto é compreensivo e oferece proteção ampla e personalizável para diferentes segmentos empresariais – do setor alimentício à construção civil – com coberturas que asseguram a continuidade das operações e a proteção do patrimônio com Limite Máximo de Indenização (LMI) até R$ 25 milhões. Não há limite mínimo de valor em risco, são aceitas ocupações diferenciadas e a cotação é rápida e simples.

Já o Responsabilidade Civil Geral da Sombrero Seguros é voltado para PMEs e grandes projetos, oferecendo proteção completa e competitiva para riscos de RCG. O LMI é de até R$ 30 milhões por evento e no agregado anual; e são aceitas empresas com faturamento bruto de até R$ 50 milhões. No segmento da construção civil, o produto cobre obras – reformas, construções, instalações e desmontagens – com até cinco anos de vigência e Valor em Risco (VR) de até R$ 1 bilhão.

Entre os segmentos atendidos pelas duas linhas estão atividades administrativas; comércios e serviços; manufaturas e indústrias em geral, especialmente nos segmentos de alimentos e bebidas, química, têxtil, plásticos, metalurgia e siderurgia.

“Estamos muito felizes por essa parceria, a primeira da nossa nova vertical de seguros, lançada recentemente. A Sombrero é uma seguradora que oferece excelentes oportunidades de negócios e temos certeza de que esse acordo será essencial para o crescimento contínuo e sustentável das duas operações”, destacou Newton Queiroz, CEO & Country Manager da XS Global no Brasil.

“Nós somos uma seguradora com uma base de atuação muito forte no agronegócio, por isso gostamos de dizer que a nossa missão é proteger o futuro de quem produz. Tanto o seguro de Property, quanto o RC Geral, são fundamentais nesse sentido, porque trazem a previsibilidade para investir e segurança necessária para crescer”, explicou Márcio Rios, diretor técnico na Sombrero Seguros.

Desde sua criação, em 2022, a seguradora já pagou R$ 240 milhões em indenizações, gerados por 10.080 sinistros. Deste total, apenas 0,33% foram judicializados, o que significa uma alta eficiência na gestão de sinistros e uma boa relação com os segurados. Considerando todos os ramos de negócio, a companhia já emitiu 71,2 mil apólices e conta hoje com mais de 27,5 mil segurados. Os corretores que precisarem de mais informações ou desejarem fazer uma cotação, podem entrar em contato pelo e-mail rc@sombreroseguros.com.br.

Sobre a XS Global

A XS Global é uma MGU (Managing General Underwriting) focada em prover conhecimento técnico através de seus executivos reconhecidos mundialmente e da sua capacidade de resseguro para diversas linhas de negócios, com escritórios em vários países do mundo. Atualmente, a XS Global atua nos ramos de Afinidade, Ambiental, Aviação, Energia Onshore, Linhas Financeiras, Property e Responsabilidade Civil Geral, entre outros.

Sobre a Sombrero Seguros

A Sombrero Seguros S/A foi fundada em 2022 e é uma das principais seguradoras do agronegócio no Brasil. Com atuação em todo o território nacional, a companhia opera também com seguros Rural, Garantia, Patrimonial e de Responsabilidade Civil, além de Residencial e Fiança Locatícia. Um dos seus principais diferenciais é a combinação de tecnologia com executivos com bastante experiência no mercado segurador.