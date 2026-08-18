Wellhub amplia portfólio de Soluções Financeiras para parceiros com lançamento de Seguros e Repasse Semanal

Um ano após criar sua vertical de Soluções Financeiras com uma linha de crédito para parceiros, Wellhub supera R$ 100 milhões em crédito concedido para mais de mil academias e estúdios e anuncia novas soluções voltadas à proteção do patrimônio e à gestão do fluxo de caixa dos parceiros – Um ano após lançar sua vertical de Soluções Financeiras, o Wellhub anuncia a expansão do portfólio com duas novas soluções voltadas aos parceiros da plataforma: Seguros e Repasse Semanal. As novidades reforçam a estratégia da empresa de atuar cada vez mais como parceira do crescimento dos negócios das academias e estúdios parceiros, oferecendo soluções que vão do acesso a capital à proteção do patrimônio e à gestão financeira mais previsível.

A expansão ocorre após o primeiro ano de operação da linha de Crédito para Parceiros, lançada em agosto de 2025. Desde então, o Wellhub já viabilizou mais de R$ 100 milhões em crédito para mais de 1.000 parceiros em todo o Brasil, consolidando a estratégia de incorporar soluções financeiras ao ecossistema da plataforma. Atualmente, cerca de um terço da base ativa de parceiros já possui uma linha de crédito pré-aprovada.

A linha de crédito marcou o primeiro passo da estratégia de Soluções Financeiras do Wellhub. Com ticket médio de aproximadamente R$ 130 mil e prazo de até 30 meses, a solução tem sido adotada principalmente por parceiros de pequeno e médio porte da plataforma que oferecem serviços de musculação e aulas de fitness. Os recursos têm apoiado o fortalecimento dos negócios dos parceiros, atendendo principalmente às necessidades de capital de giro e de investimentos em reformas e modernização de equipamentos, além da abertura de novas unidades e de outras iniciativas voltadas ao crescimento das operações.

Agora, a empresa amplia esse ecossistema com duas novas soluções voltadas à proteção patrimonial e à gestão do fluxo de caixa dos parceiros.

Seguros para Parceiros: Desenvolvidos pela Avla Seguros Brasil em parceria com o Wellhub, os Seguros foram criados para tornar mais acessível a contratação de proteção patrimonial para academias e estúdios de todos os portes.

Disponível para todos os parceiros ativos da plataforma no Brasil, o produto oferece cobertura para riscos específicos do segmento fitness, incluindo responsabilidade civil, danos ao patrimônio, roubo de equipamentos, eventos da natureza, lucros cessantes e assistência 24 horas.

A contratação é totalmente digital e pode ser realizada diretamente pela página oficial do produto, de forma simples e prática, com planos a partir de R$ 54,58 por mês.

A solução foi desenhada a partir de pesquisas com parceiros, que apontaram custo-benefício, simplicidade na contratação e coberturas específicas para academias como os principais fatores de decisão na contratação de um seguro.

Repasse Semanal: Outra novidade é a solução que permitirá aos parceiros elegíveis antecipar o recebimento dos valores gerados pelos check-ins realizados pelos usuários do Wellhub em seu estabelecimento, passando a receber esses valores semanalmente, em vez de seguir o ciclo padrão de repasse mensal da plataforma. O serviço terá uma taxa de 1,49%.

Diferentemente de uma linha de crédito, o Repasse Semanal oferece acesso antecipado a receitas já geradas pelos parceiros, proporcionando maior previsibilidade para despesas recorrentes, como folha de pagamento, aluguel e fornecedores. Uma vez ativado, o parceiro passa a receber os repasses semanalmente de forma contínua, sem a necessidade de fazer uma nova solicitação a cada ciclo. O serviço permanece ativo até que o próprio parceiro opte por desativá-lo.

Com os lançamentos das duas novas soluções, o portfólio de Soluções Financeiras do Wellhub passa a atender a diferentes necessidades dos parceiros ao longo de sua jornada de crescimento: crédito para a expansão dos negócios, seguros para a proteção do patrimônio e repasses semanais para fortalecer a gestão do fluxo de caixa.

“O Wellhub sempre teve como missão ajudar nossos parceiros a crescer por meio de novos usuários e novas receitas. Com as Soluções Financeiras, damos um passo além e passamos a apoiá-los também na gestão do negócio, com ferramentas que trazem mais previsibilidade, contribuem para a sustentabilidade financeira e apoiam decisões de investimento e crescimento”, explica Daniel Mazini, Chief Partnerships Officer do Wellhub. “O sucesso do Wellhub está diretamente ligado ao sucesso dos nossos parceiros: quanto mais fortes forem as academias e estúdios do nosso ecossistema, maior será nossa capacidade de ampliar o acesso ao bem-estar para nossos clientes corporativos e seus colaboradores. Nosso papel é contribuir para o desenvolvimento sustentável dos negócios que tornam esse cuidado possível”.

Sobre o Wellhub

O Wellhub é uma plataforma de bem-estar corporativo que conecta colaboradores a mais de 110 mil parceiros de fitness, meditação, terapia, nutrição e sono, tudo em uma única assinatura, projetada para ter um custo menor do que contratar esses serviços individualmente. Quase 50 mil empresas em 18 países utilizam o Wellhub para oferecer a milhões de colaboradores acesso a programas de bem-estar corporativo de alto impacto, comprovadamente eficazes em promover o engajamento e a adesão em larga escala. Com o Wellhub, os colaboradores podem cuidar do seu bem-estar todos os dias. O resultado é maior produtividade, maior retenção e redução dos custos com saúde. Esse é o Efeito Wellhub. Torne-se uma empresa de bem-estar hoje mesmo. Para mais informações, visite www.wellhub.com.