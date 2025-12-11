Tokio Marine reforça estratégia de expansão no Nordeste com presença no Carnaval de Salvador

A Tokio Marine Seguradora dá mais um passo em sua estratégia de crescimento no Nordeste ao marcar presença no Carnaval de Salvador, uma das maiores vitrines culturais do País. A participação na festa inclui patrocínio e ações de visibilidade no Bloco Fissura, que desfila nos dias 14 e 15 de fevereiro no Circuito Barra/Ondina, e iniciativas focadas no relacionamento com Parceiros de Negócios da região.

“O Nordeste é um dos mercados estratégicos para a Tokio Marine dada sua importância para a economia do País”. Estar no Carnaval de Salvador reforça nosso compromisso em investir localmente, gerar oportunidades de negócios e fortalecer o relacionamento com Corretores e Assessorias”, destaca Marcos Kobayashi, Diretor Comercial Nacional Varejo e Vida da Tokio Marine.

Participar do Carnaval de Salvador garante à Companhia presença em um dos maiores eventos do Brasil, que mobiliza milhões de pessoas por dia e amplia significativamente a visibilidade da marca. Além do patrocínio e das ações de exposição no Bloco Fissura, a Seguradora também promoverá uma experiência exclusiva para Corretores no Camarote Planeta Band. “É uma ocasião importante para ampliar conexões e impulsionar novas oportunidades comerciais para a Tokio Marine”, completa Kobayashi.

Atualmente, a Tokio Marine está presente no Nordeste por meio das Sucursais Salvador, Vitória da Conquista, Aracaju, Natal e Recife, sob o comando do Diretor Regional Varejo, Ronaldo Dalcin.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Desde agosto de 2023, a Companhia recebe nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Foto: Marcos Kobayashi, Diretor Comercial Nacional Varejo e Vida da Tokio Marin