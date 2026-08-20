Seguro de vida registra aumento no primeiro semestre de 2026

A procura pelo seguro de vida tem se tornado uma prioridade para os brasileiros a cada ano. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), no primeiro semestre de 2026, a modalidade apresentou crescimento nominal de 10,29%, em comparação com o mesmo período de 2025. Esse valor corresponde a R$20 bilhões de arrecadação. Especialistas apontam que os números positivos mostram que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o futuro e focados na proteção do próximo, caso algum problema inesperado ocorra.

Alessandra Monteiro, Diretora Executiva da Pluna Corretora de Seguros, do Grupo Bancorbrás, destaca que os resultados refletem uma mudança importante no comportamento dos consumidores. “Mais do que uma solução financeira, o seguro de vida representa planejamento, segurança e tranquilidade”, afirma. “A maior procura pelo produto demonstra que as pessoas estão mais conscientes sobre a importância de se preparar para diferentes momentos da vida e de contar com uma proteção que ajude a preservar a estabilidade financeira da família”.

Segundo a Diretora, outro fator que tem impulsionado a procura pelo seguro de vida é a mudança na percepção dos consumidores sobre o papel dessa proteção. “Ainda existe a ideia de que o seguro de vida só será utilizado após a morte, mas suas coberturas podem oferecer suporte ao segurado em diferentes situações ao longo da vida. É uma proteção que pode auxiliar, por exemplo, diante de uma doença grave, no custeio de tratamentos e despesas médicas, trazendo mais tranquilidade justamente quando ela é mais necessária”.

Entre as coberturas do seguro de vida estão o afastamento do trabalho em decorrência de doença ou acidente, o auxílio para despesas médicas e hospitalares e a antecipação do pagamento da indenização em casos de uma enfermidade terminal. “Além dessas proteções, o seguro também oferece amparo para os casos de morte e morte acidental e pode contribuir para o custeio das despesas funerárias, proporcionando mais segurança financeira para o segurado e sua família”, finaliza.