Newe Seguros alcança R$ 100,3 milhões em prêmios diretos no seguro garantia e sobe no ranking da Susep

Seguradora multilinha consolida crescimento operacional e salta para a 14ª posição no ranking da reguladora no primeiro semestre do ano – A Newe Seguros, seguradora multilinha com atuação nos segmentos de seguro garantia, property e responsabilidade civil, fechou o primeiro semestre do ano com R$ 100,3 milhões em prêmios diretos no seguro garantia, volume 280% superior ao mesmo período do ano passado. O desempenho impulsionou a companhia para a 14ª colocação no ranking da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e consolida uma trajetória de crescimento consistente. Em 2024, a empresa ocupava a 22ª posição e, em 2025, figurava na 19ª colocação.

Para o presidente executivo de Estratégia e Crescimento, Henrique Camillo, o resultado reflete a estratégia de diversificação de portfólio e o fortalecimento da presença da seguradora em linhas corporativas e especializadas. A companhia vem ampliando sua capacidade de atendimento a empresas de diferentes portes e setores, combinando análise técnica de riscos, proximidade com corretores e desenvolvimento de soluções sob medida.

“O salto no ranking da Susep é resultado direto de uma estratégia consistente de crescimento, disciplina técnica e proximidade com nossos parceiros, que estão no centro do negócio. Alcançar esse resultado mostra que estamos no caminho certo para consolidar nossa atuação multilinha e ampliar nossa penetração no mercado de seguro garantia”, afirma.

Segundo Camillo, o desempenho no período também reforça a confiança na meta estabelecida para 2026, de crescer 60% até o final do ano. Para atingir esse objetivo, a seguradora seguirá investindo na expansão de sua base de corretores parceiros, no aprimoramento de processos de subscrição e na ampliação de soluções voltadas a demandas específicas dos segmentos em que atua.

“Esse crescimento precisa vir acompanhado de uma operação cada vez mais preparada para atender as demandas do mercado. Por isso, nosso foco está em fortalecer as parcerias com corretores, ganhar eficiência nos processos e desenvolver soluções que nos permitam atuar de forma mais próxima e estratégica em cada segmento”, acrescenta.

Para o diretor Comercial, Marketing e Atendimento da Newe Seguros, Marcos Vinicius Pereira, a expansão reflete uma combinação de aproximação comercial com dedicação técnica orientada a entregar solução. Contrariando o movimento que se vê no mercado, a Newe tem apostado firme na aproximação, entendimento, escuta ativa e reuniões para viabilizar negócios. Nesse contexto, a companhia continuará priorizando crescimento sustentável, rentabilidade e relacionamento de longo prazo com clientes e parceiros comerciais.

“A meta de crescimento demonstra nossa confiança no modelo construído nos últimos anos e no novo posicionamento estratégico da companhia. Estamos fortalecendo a equipe, aumentando a capacidade operacional e preparando a Newe Seguros para expandir os negócios com consistência e visão de longo prazo”, ressalta Pereira.

Sobre a Newe Seguros

A Newe Seguros nasceu com o objetivo de oferecer soluções de seguros inovadoras e disruptivas, acessíveis e personalizadas, capazes de atender as mais diversas necessidades e tamanhos de clientes e parceiros. Dentre as soluções oferecidas pela companhia estão seguro garantia, fiança locatícia, seguro rural e responsabilidade civil.

Foto: Henrique Camillo, presidente executivo de Estratégia e Crescimento