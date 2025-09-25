MetLife adquire 20% da Klimber e reforça a liderança da insurtech na América Latina

A Klimber, principal insurtech que promove a adoção de seguros na América Latina, anunciou hoje que a MetLife, uma das maiores seguradoras globais, adquiriu uma participação acionária de 20% na companhia. Esse marco reforça ainda mais a posição da Klimber no dinâmico cenário do seguro digital na região. Com uma infraestrutura tecnológica própria, a Klimber permite que parceiros dos setores bancário, varejo, fintech e e-commerce integrem e distribuam produtos de seguros de forma ágil e em escala.

“O investimento reflete a estratégia New Frontier da MetLife em ação: apoiar a inovação, impulsionar o crescimento e democratizar o acesso ao seguro na América Latina”, destacou Naomi Johnson, Diretora de Transformação de Negócios e Inovação da MetLife América Latina.

“Fundamos a Klimber com a missão de tornar o seguro simples, escalável e acessível através do uso de dados e inteligência artificial”, comentou Julián Bersano, CEO e fundador da Klimber. “Ver hoje mais de 13,9 milhões de pessoas protegidas e cerca de 300 milhões de dólares em prêmios administrados é uma prova concreta dessa visão. Nossa plataforma está ajudando a transformar a subscrição de seguros e a experiência do cliente, ampliando o acesso à proteção em mercados de baixa penetração.”

Com um portfólio sólido de parcerias e planos de crescimento ambiciosos, Klimber e MetLife estão juntas no compromisso de transformar a forma como seguros são acessados e distribuídos na América Latina, ajudando a reduzir as lacunas de proteção e aumentar a penetração dos seguros.

Sobre a Klimber

A Klimber é a insurtech líder na América Latina, especializada em construir infraestrutura digital para comercialização de seguros. Desenvolvemos a experiência mais completa do mercado, baseada em automação, uso de IA e tecnologia própria, atuando em qualquer país e oferecendo sempre o menor preço possível por apólice. Com uma equipe regional de especialistas, criamos produtos end-to-end que automatizam e digitalizam todo o ciclo de vida da apólice — desde a cotação até a gestão de sinistros — através de bibliotecas de APIs, componentes modulares e padrões de segurança global, adaptados às demandas dos consumidores digitais de hoje. Para mais informações, acesse: https://www.klimber.com

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo. Oferece seguros, previdência, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e institucionais a construir um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados globais e mantém posições de liderança nos Estados Unidos, Ásia, América Latina, Europa e Oriente Médio. Para mais informações, acesse: https://www.metlife.com

Foto: Julián Bersano, CEO Global da Klimber