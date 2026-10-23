Lucro do Grupo Bradesco Seguros cresce 18,2% no ano, totalizando R$ 8,6 bilhões

No terceiro trimestre, resultado foi de R$ 2,9 bilhões, alta de 14,1% frente ao mesmo período de 2025

O Grupo Bradesco Seguros registrou lucro líquido de R$ 8,6 bilhões de janeiro a setembro de 2026, apresentando crescimento de 18,2% em relação a igual período do ano anterior, com ROAE de 21,7%. No terceiro trimestre, o lucro líquido alcançou R$ 2,9 bilhões, alta de 14,1% frente ao mesmo trimestre de 2025, com ROAE de 22%.

Já o faturamento (receitas de prêmios, contribuições de previdência e receitas de capitalização) somou R$ 87,8 bilhões – excluindo VGBL, a expansão foi de 4,9% na comparação anual.

O resultado das operações de Seguros, Previdência e Capitalização cresceu 8,6% no acumulado do ano, atingindo R$ 18,1 bilhões, impulsionado tanto pela evolução do resultado industrial (6,9%), fruto da expansão dos prêmios ganhos (7,1%), quanto pelo aumento do resultado financeiro (11,5%), o que reforça a resiliência do negócio e sua capacidade consistente de geração de valor.

Cabe observar que o resultado industrial respondeu por cerca de 2/3 do total registrado no ano e no trimestre.

As Provisões Técnicas cresceram 10,0%, alcançando R$ 478,9 bilhões, e os Ativos Financeiros, 10,3%, totalizando R$ 505,8 bilhões. De janeiro a setembro de 2026, foram pagos, em indenizações e benefícios, R$ 48,9 bilhões, alta de 10,4% em relação ao mesmo período de 2025.

Os avanços em tecnologia e inovação, com a adoção de soluções e processos mais ágeis e ênfase na multicanalidade, gerando melhorias nas jornadas tanto do cliente quanto do corretor, foram vetores relevantes na conquista dos resultados.

Nos canais digitais, cujas vendas avançaram 22,8% na comparação anual, somando R$ 3,7 bilhões, com cerca de 4,5 milhões de itens comercializados, destaca-se o lançamento da Sala de Seguros no APP Empresas e Negócios – nova frente para geração de negócios e ampliação da distribuição dos produtos para o segmento PJ -, além de ofertas pré-formatadas do Seguro de Vida para o segmento Varejo Digital.

Dando sequência à estratégia de transformação digital da companhia, a Bradesco Vida e Previdência intensificou o uso de tecnologia e automação na subscrição de seguros de vida, com o objetivo de tornar a avaliação de riscos mais ágil, eficiente e segura.

O modelo aumenta a capacidade operacional, simplifica a contratação para clientes e corretores e preserva o rigor necessário à gestão de riscos e ao crescimento sustentável do negócio.

Em previdência privada, o saldo entre entradas e saídas de recursos, excluindo sinistros, foi positivo no trimestre, contribuindo para o equilíbrio da carteira no período de janeiro a setembro.

A arrecadação dos produtos previdenciários com cobertura de risco cresceu mais de 60% no acumulado do ano. Importante ressaltar também a disponibilização de ferramenta de IA para suporte a corretores nas conversas com clientes, permitindo maior personalização das ofertas e ganho de produtividade para esses parceiros.

No segmento Auto, a Bradesco Seguros atualizou o “Auto Light”, visando ampliar o acesso à proteção em um mercado no qual cerca de 70% da frota não possui seguro. Com coberturas essenciais e preço mais acessível, o produto pode ser até 40% mais econômico do que um seguro tradicional.

A Bradesco Capitalização reforçou sua estratégia de inovação, com o lançamento de produtos e ações promocionais voltadas ao fortalecimento das ofertas e da experiência do cliente.

O faturamento com as parcerias e as vendas pelos canais digitais cresceram 5% e 8%, respectivamente, de janeiro a setembro, frente ao mesmo período de 2025.

Destaque para o produto “Meu Primeiro Milhão Edição Especial Bradesco”, que ultrapassou a marca de um milhão de títulos comercializados, com cerca de 150 mil clientes, desde que foi lançado, em março.

No âmbito da Bradsaúde, a Bradesco Saúde expandiu o plano Efetivo Plus para três novos mercados: Bahia, interior de São Paulo e Rio de Janeiro.

O produto é voltado a empresas de diferentes perfis, a partir de três vidas, combinando qualidade assistencial, ampla cobertura e custo-benefício competitivo, além de estender a rede de hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios nas regiões atendidas.

O plano oferece coberturas ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, opções com ou sem coparticipação e acomodação em quarto ou enfermaria. Os novos lançamentos somam-se a São Paulo (capital), Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Paraná, totalizando sete praças contempladas pelo Efetivo Plus.

Já a Atlântica Hospitais anunciou, por meio da parceria Atlântica D’Or, que mantém com a Rede D’Or, a construção de um novo hospital em Jundiaí, no interior de São Paulo, e a incorporação do Hospital Biocor, situado em Nova Lima (MG).

Ambas as iniciativas mantêm o modelo de parceria societária adotado nas demais unidades hospitalares da Atlântica D’Or, sendo 50,01% de participação da Rede D’Or, responsável pela operação hospitalar, e 49,99% da Atlântica Hospitais e Participações S.A., sociedade controlada indiretamente pela Bradsaúde. Com isso, a parceria Atlântica D’Or chega a 12 unidades – sete em operação e cinco no plano de expansão.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, atua por meio de duas frentes complementares: BradSaúde e BradSeg.

A BradSaúde reúne os negócios e investimentos do Grupo no segmento de saúde, enquanto a BradSeg concentra as operações de seguros, previdência privada, capitalização e demais negócios correlatos, incluindo Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários.

Permanecem também sob a gestão da BradSeg as atividades corporativas de Holding, tais como Recursos Humanos, Ouvidoria, Marketing, Central de Atendimentos, TI & Inovação, Jurídico, entre outras.

Com presença nacional, o Grupo Segurador oferece soluções integradas de proteção e saúde por meio de empresas reconhecidas por sua solidez e excelência.