Dia do Trabalho: Veja os 5 melhores seguros para proteger esses profissionais

Korsa Riscos & Seguros destaca as principais coberturas para garantir o bem-estar do trabalhador – O Dia do Trabalhador, comemorado na próxima quinta-feira, 1º de maio, é muito mais do que apenas um feriado. É a oportunidade de reconhecer quem faz as empresas crescerem e lembrar da importância de cuidar da segurança, saúde e bem-estar de quem mantém os negócios em funcionamento com dedicação.

“Investir em seguros para os colaboradores não é apenas uma medida de proteção, mas uma forma de garantir que eles possam trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que sua saúde, segurança e bem-estar estão protegidos. Isso cria um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo para todos.”, explica Iolanda Marques, Head de Benefícios Corporativos da Korsa Riscos & Seguros.

Pensando nisso, a Korsa apresenta os 5 seguros corporativos indispensáveis para garantir a segurança, o bem-estar e a tranquilidade de seus colaboradores:

1. Seguro de Vida: Garante apoio financeiro à família em caso de falecimento ou invalidez. Pode incluir coberturas para doenças graves também.

2. Seguro de Acidentes Pessoais: Cobre invalidez ou morte por acidente, oferecendo uma proteção acessível e essencial, geralmente mais simples e barato que o seguro de vida. Ideal para trabalhadores expostos a riscos diários.

3. Seguro Saúde/Odontológico ou Plano de Saúde/Odontológico: É amplamente valorizado pelos colaboradores e contribui para o bem-estar e a produtividade da equipe. Além de assistência médica e odontológica, é um benefício que reforça a cultura de cuidado com os funcionários, reduzindo taxas de absenteísmo.

4. Seguro de Incapacidade Temporária (também chamado de DIT Diária por Incapacidade Temporária): Garante uma renda complementar ao trabalhador que precise se afastar por doença ou acidente, oferecendo proteção financeira durante o período de recuperação.

5. EAP (Employee Assistance Program) : É um programa de assistência a empregados, que oferece orientação em saúde (teletriagem com equipe de enfermagem), atendimento psicológico, nutricional, jurídico, financeiro e social. O EAP promove um ambiente de trabalho mais saudável e positivo, reduz o absenteísmo e custos com saúde, além de reter talentos e aumentar a produtividade da empresa, pois colaboradores satisfeitos, saudáveis e engajados apresentam melhor desempenho.

Além de benefícios assistenciais, algumas empresas têm oferecido benefícios flexíveis, que são opções de compensação e vantagens que os colaboradores podem personalizar. Dentre os utilizados, podemos citar: vales alimentação e refeição, auxílio educação, mobilidade, viagens em férias, auxílio home office, incentivos e premiações, benefício farmácia, entre outros.

“Esse cuidado não só contribui para um ambiente de trabalho mais seguro, mas também impacta diretamente na sustentabilidade e no crescimento do negócio”, conclui Iolanda Marques.