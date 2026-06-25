Corretores passam a contar com opção de seguro para caminhões sem limite de idade

Por meio do Zé Caminhoneiro, profissionais do mercado podem atender caminhoneiros autônomos, transportadores individuais e pequenos frotistas – O envelhecimento da frota brasileira de caminhões é um dos principais desafios enfrentados pelo transporte rodoviário de cargas. Segundo dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT), a idade média da frota nacional supera os 12 anos, enquanto entre os caminhoneiros autônomos esse número pode ultrapassar os 20 anos. Essa realidade impacta diretamente o acesso ao seguro, já que muitos veículos encontram restrições de aceitação em razão da idade.

Para ajudar a mudar esse cenário, o Zé Caminhoneiro vem atuando para facilitar o acesso de caminhoneiros autônomos, transportadores subcontratados, transportadores individuais e pequenos frotistas às soluções securitárias exigidas pela legislação e fundamentais para a proteção da atividade de transporte.

A iniciativa busca aproximar esse público do mercado segurador, oferecendo orientação especializada e acesso a produtos contratados junto a seguradoras autorizadas a operar no Brasil e supervisionadas pela SUSEP.

Um dos diferenciais da plataforma é a possibilidade de acesso a soluções para caminhões sem limite de idade, ampliando as oportunidades de proteção para milhares de profissionais que dependem do veículo para gerar renda e movimentar a economia do país.

O corretor de seguros também sai ganhando

Além de beneficiar os transportadores, a plataforma também foi desenvolvida para apoiar o trabalho dos corretores de seguros. Por meio do Zé Caminhoneiro, os profissionais têm acesso a suporte técnico especializado, orientação sobre as exigências do setor de transporte, condições comerciais competitivas e soluções voltadas a um segmento que frequentemente é visto como complexo por parte do mercado.

Por trás dessa estrutura está a FazSeg Assessoria, especializada em seguros e serviços para veículos pesados e frotas. A empresa atua como distribuidora autorizada da plataforma para o canal corretor, oferecendo suporte comercial e operacional para que os profissionais possam atuar com mais segurança no segmento de transportes.

“Através da FazSeg, conectamos os corretores a uma solução desenvolvida especialmente para atender caminhoneiros autônomos, transportadores individuais e pequenos frotistas. Nosso papel é fornecer suporte técnico, orientação consultiva e acompanhamento em toda a jornada comercial. Dessa forma, o corretor passa a contar com uma alternativa estruturada para atender um nicho que tradicionalmente encontra poucas opções no mercado, ampliando sua capacidade de atendimento e gerando novas oportunidades de negócios com mais eficiência e rentabilidade”, afirma Silvio Formiga, sócio da FazSeg Consultoria em Seguros.

A iniciativa ganha ainda mais relevância diante das exigências regulatórias do transporte rodoviário de cargas. Atualmente, diversas operações exigem a contratação de seguros específicos, tornando essencial que transportadores e corretores tenham acesso a informações qualificadas e soluções adequadas para cada perfil de operação.

Mais do que facilitar a contratação de seguros, o Zé Caminhoneiro atua como uma plataforma de orientação e conexão entre transportadores, corretores e seguradoras, contribuindo para ampliar a cultura de gestão de riscos e proteção em um setor responsável por movimentar mais de 60% das cargas transportadas no Brasil.