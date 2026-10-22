Bradsaúde registra receita de R$ 14,3 bi no trimestre, com crescimento de 9,2%, e anuncia R$1 bilhão em dividendos

.Adições líquidas de 117 mil novas vidas em Saúde e Dental no 3T26, elevando o total de beneficiários para 13,7 milhões.

.Lucro líquido consolidado no 3T26 sobe 14,4%, para R$ R$ 1,1 bilhão, acumulando R$ 4,3 bilhões em 12 meses.

Ativos financeiros de R$ 30,8 bilhões; ROAE anualizado de 25,4%.

A Companhia deliberou R$1 bilhão em dividendos que, somados aos juros sobre capital já informados ao mercado em junho e setembro, acumulam R$1,480 bilhão em remuneração aos acionistas em 2026.

A Bradsaúde encerra o terceiro trimestre de 2026 com resultados que reforçam sua trajetória de crescimento, impulsionado, principalmente, pelo desempenho dos planos médico-hospitalares; pelo resultado financeiro; pela diluição das despesas administrativas; e pela expansão contínua das operações da Atlântica Hospitais, cujo lucro líquido registrou alta de 191% frente ao mesmo período de 2025, alcançando R$ 53 milhões. Somado a isso, destaca-se também o resultado das operações de Dental, que registrou crescimento de 8,7% no trimestre (sobre o 3T25).

Ao final de setembro, o ecossistema registrou 13,7 milhões de beneficiários, em todo o Brasil, sendo 4,1 milhões de vidas em planos de saúde e 9,6 milhões em planos dentais. No trimestre, houve adição líquida de 117 mil novos clientes, dos quais mais de 50 mil em Saúde e cerca de 67 mil no Dental. Já o segmento estratégico de pequenas e médias empresas (PME), de pessoas jurídicas de até 199 vidas, registrou adição líquida de 92 mil vidas no trimestre (55 mil nos planos dentais e 37 mil nos de saúde), totalizando 3,1 milhões de beneficiários no segmento.

As receitas totais somaram R$ 14,3 bilhões no 3T26 (+9,2% vs. 3T25) e R$ 41,5 bilhões em 9M26 (+9,6% vs. 9M25), demonstrando incremento relevante em relação aos períodos comparados.

Já o resultado das operações da Bradsaúde registrou crescimento de 9,6% em 9M26, alinhado aos objetivos estabelecidos para o exercício, e o resultado operacional apresentou evolução de 14,6%, na mesma base de comparação.

A estabilidade na sinistralidade e a performance do resultado financeiro no acumulado do ano reforçam a consistência da operação, lastreada em ativos financeiros que alcançaram R$31 bilhões no 3T26 (+8,2% vs. 3T25).

Outro indicador operacional relevante é a ampliação, em 24,2% (3T26 vs. 3T25), dos leitos contratados até 2030 (de 3.582 para 4.449) e em 25,2% dos leitos disponíveis (de 1.819 para2.278) nos hospitais que integram o ecossistema da Bradsaúde.

Bradesco Saúde

A Bradesco Saúde expandiu o plano Efetivo Plus para três novos mercados: Bahia, interior de São Paulo e Rio de Janeiro. O produto é voltado a empresas de diferentes perfis, a partir de três vidas, combinando qualidade assistencial, ampla cobertura e custo-benefício competitivo, além de estender a rede de hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios nas regiões atendidas. O plano oferece coberturas ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, opções com ou sem coparticipação e acomodação em quarto ou enfermaria. Os novos lançamentos somam-se a São Paulo (capital), Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Paraná, totalizando sete praças contempladas pelo Efetivo Plus.

Odontoprev

A Odontoprev atingiu 9,6 milhões de beneficiários, com mais de 80% da adição líquida do trimestre advinda dos planos PME (55 mil). Em 12 meses, estes planos adicionaram 170 mil novos clientes. Vale notar que a marca Bradesco Dental representou 95% das adições no segmento, com adição de 162 mil novas vidas em um ano. Destaque para o plano odontológico Bem-Estar Sempre, que acompanha cada fase da vida do beneficiário, desde a infância atéa maturidade. Lançado em maio de 2026, o produto encerrou setembro com 1.675 vidas.

Atlântica Hospitais e Participações

A Atlântica D’Or, parceria entre a Rede D’Or e a Atlântica Hospitais e Participações, anunciou a construção de um novo hospital em Jundiaí, no interior de São Paulo, e a incorporação do Hospital Biocor, situado em Nova Lima (MG). Ambas as iniciativas mantêm o modelo de parceria societária adotado nas demais unidades hospitalares da Atlântica D’Or, sendo 50,01% de participação da Rede D’Or, responsável pela operação hospitalar, e 49,99%da Atlântica Hospitais e Participações S.A., sociedade controlada indiretamente pela Bradsaúde. Com isso, a parceria Atlântica D’Or chega a 12 unidades – sete em operação e cinco no plano de expansão.