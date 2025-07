Bradesco Saúde investe em linha de plano regional em Goiás

Com foco no cuidado regionalizado, o produto alia preço competitivo a uma rede de destaque – Com a proposta de oferecer produtos cada vez mais personalizados, desenvolvidos com foco na necessidade local de seus beneficiários, a Bradesco Saúde lança o Bradesco Saúde Regional Goiás. O novo produto está disponível para empresas de todos os tamanhos e perfis, nos segmentos SPG (seguro para grupos de 3 a 199 pessoas, destinado a pequenas e médias empresas que possuam CNPJ ou CAEPF) e Empresarial (a partir de 200 pessoas). A novidade se destaca por conciliar preço competitivo e a qualidade de uma rede selecionada de hospitais, de clínicas de consultórios e de serviços. “O Bradesco Saúde Regional Goiás marca um importante avanço na nossa estratégia de regionalização, trazendo um produto bastante atraente para as empresas locais, a partir de uma rede com prestadores presentes na capital, Goiânia, e em cidades que concentram populações expressivas, com grande potencial para a contratação do plano de saúde”, destaca Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.

“Goiás foi escolhido para o lançamento por sua relevância estratégica. Nossa expectativa é expandir esse modelo para outras partes do Brasil, sempre em parceria com prestadores qualificados e um cuidado completo, priorizando a prevenção e a promoção de saúde”, sinaliza Pablo Guimarães, superintendente sênior comercial das regiões Centro-oeste, Norte e Nordeste.

Com opções de contratação nas acomodações em quarto ou em enfermaria, o Bradesco Saúde Regional Goiás oferece cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com atendimento de urgência e emergência, consultas, exames, terapias, internação e cirurgias, inclusive parto.

Presente em 21 municípios do estado (lista abaixo), o novo produto possui parceiros relevantes na composição da rede, como o Grupo Santa, por meio do Ânima Centro Hospitalar, em Anápolis. Além dele, a rede referenciada conta com outros prestadores de destaque, como os hospitais Santa Helena, do Coração, dos Acidentados e da Criança, além da Ela Maternidade e do Ver Hospital de Olhos, todos em Goiânia; O Ver Hospital de Olhos, em Anápolis; O Hospital Maria Cândida Teixeira, em Nerópolis e o Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia. E, ainda, a rede de laboratórios Sabin, para exames.

Telemedicina, Psicologia Online e Clube+Saúde

O Bradesco Saúde Regional Goiás também oferece acesso facilitado a psicólogos pelo app Bradesco Saúde, consultas pelo Saúde Digital – a telemedicina da Bradesco Saúde –, além do Clube+Saúde, que reúne descontos e cashback em produtos e serviços de saúde e bem-estar.

Coparticipação e Reembolso

O novo produto possui modelos distintos de coparticipação, que ajudam a tornar o plano ainda mais competitivo para empresas de diferentes perfis, com redução de até 23% no prêmio em compararação a produtos sem essa contrapartida. No caso do segmento SPG, a coparticipação é de 30% com limite de valores em reais, o que contribui para tornar o produto mais atrativo para as pequenas e médias empresas. Para o Empresarial, há a flexibilidade de opções de percentuais, de acordo com a preferência da empresa contratante. Os beneficiários têm à disposição o reembolso específico para consultas e honorários médicos de paciente internado.

Cidades de abrangência do Bradesco Saúde Regional Goiás:

Abadia de Goiás

Anápolis

Aparecida de Goiânia

Aragoiânia

Bela Vista de Goiás

Bonfinópolis

Corumbá de Goiás

Goianápolis

Goiânia

Goianira

Guapó

Hidrolândia

Inhumas

Leopoldo de Bulhões

Nerópolis

Nova Veneza

Pirenópolis

Santo Antônio de Goiás

Senador Canedo

Terezópolis de Goiás

Trindade