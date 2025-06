Instituto de Longevidade MAG patrocina primeira corrida Noroeste Run Sunset

Evento acontece neste sábado,28, em Brasília, com ativações voltadas para bem-estar e qualidade de vida – Com objetivo de fomentar a qualidade de vida para o alcance da longevidade por meio de práticas esportivas, o Instituto de Longevidade MAG patrocina a primeira edição da Noroeste Run Sunset. A corrida acontece no próximo sábado (26), às 17h, no bairro Noroeste, em Brasília. A prova possui três modalidades para garantir que toda a família possa participar da ação: corrida kids, para crianças de 3 a 12 anos (100 a 800 m); caminhada de 3km e corrida de 6km.

“O Instituto de Longevidade MAG traz no DNA o compromisso com a qualidade de vida, por isso, promovemos ações voltadas para o envelhecimento consciente e saudável. Patrocinar a iniciativa Noroeste Run Sunset vai além de apenas uma corrida. É um convite para o conhecimento e empatia de todos sobre o envelhecimento e a importância do preparo para o futuro”, destaca Antonio Leitão, gerontólogo do Instituto de Longevidade MAG.

O evento contará com espaços gratuitos de saúde, bem-estar e consciência ambiental, por meio de ações como uso de garrafas reutilizáveis e descarte correto de resíduos. O Instituto de Longevidade MAG levará ao espaço o simulador de envelhecimento, para que os visitantes e corredores vivenciem, através de um traje especial, as adversidades que os longevos encontram para executar tarefas corriqueiras do dia a dia, como caminhadas, subir nas calçadas e carregar sacolas.

“O patrocínio à Noroeste Run Sunset reforça o compromisso da entidade com o envelhecimento digno e a inclusão social e faz parte das ações do Instituto de Longevidade MAG para com o Junho Violeta, que visa fomentar a proteção de idosos contra a violência e negligência”, finaliza Leitão.

Os ingressos variam de R$54,95 (para o público 60+ e PCD) até R$109,90 e podem ser adquiridos no link:

https://centraldacorrida.com.br/evento/noroesterun

Serviço

Noroeste Run Sunset

Dia e horário: 26 de junho às 17h

Ingressos à venda na Central da Corrida.

Retirada dos Kits: No dia 27 de junho na Biomagistral do Noroeste, das 10:00 às 19:00 e dia 28/06 das 10:00 às 15:00

Sobre o Instituto de Longevidade MAG

O Instituto de Longevidade MAG é uma associação sem fins lucrativos de representação de pessoas idosas e aposentados idealizada pela MAG Seguros, cuja missão é discutir os impactos sociais e econômicos do aumento da expectativa de vida no Brasil, assim como auxiliar o cidadão brasileiro a garantir Longevidade Financeira em todas as fases da vida. Para atingir tais objetivos, o Instituto cria projetos, ações, eventos, além de produzir conteúdos e oferecer serviços que auxiliam as pessoas a viverem mais e melhor. Desde sua criação o Instituto alcançou grandes números, além de ser amplamente conhecido pela autoria do IDL (O Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade).