Cartilha gratuita orienta consumidores sobre como se proteger de golpes digitais e financeiros

Material criado pela advogada Dra. Jamily Borba de Alcântara reúne informações sobre boleto falso, clonagem de WhatsApp, golpe do Pix, phishing, falso suporte bancário, clonagem de cartão e falso advogado

Os golpes digitais e financeiros seguem avançando no Brasil e têm atingido consumidores de diferentes idades, perfis e níveis de acesso à tecnologia. Dados da Serasa Experian apontam que o país registrou mais de 10,8 milhões de tentativas de fraude entre janeiro e setembro de 2025, um aumento de 28,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O cenário reforça a necessidade de ampliar o acesso à informação e orientar a população sobre prevenção, segurança e caminhos legais em caso de prejuízo.

Com esse objetivo, a advogada Dra. Jamily Borba de Alcântara, que tem plena atuação em direito bancário e saúde, criou a Cartilha Antigolpes, um material gratuito voltado à educação e proteção do consumidor. A publicação reúne explicações objetivas sobre os principais golpes em circulação no país e apresenta orientações práticas sobre como identificar riscos, evitar fraudes e agir corretamente quando a pessoa já foi vítima.

A cartilha aborda temas como boleto falso, clonagem de WhatsApp, golpe do Pix por engano, phishing e links falsos, falso suporte bancário, clonagem de cartão e golpe do falso advogado. Em cada capítulo, o material explica como o golpe acontece, quais sinais merecem atenção, quais cuidados podem reduzir os riscos e que providências devem ser tomadas em caso de fraude.

Para a Dra. Jamily, a informação precisa ser tratada como uma primeira camada de proteção. “Muitas vítimas só percebem que caíram em um golpe quando o prejuízo já aconteceu. Por isso, a prevenção é tão importante. Entender como essas fraudes funcionam ajuda o consumidor a agir com mais calma, desconfiar de abordagens suspeitas e buscar ajuda no momento certo”, afirma.

A advogada destaca que os criminosos têm usado estratégias cada vez mais sofisticadas, muitas vezes simulando contatos de bancos, empresas conhecidas, escritórios de advocacia ou familiares. Segundo ela, o medo, a pressa e a confiança são alguns dos elementos mais explorados pelos golpistas. “Um ponto comum em muitos golpes é a criação de urgência. A vítima é pressionada a pagar, clicar, transferir ou informar um código rapidamente. Quando existe pressão, ameaça ou promessa fácil, é preciso parar e verificar”, orienta.

Além da prevenção, a cartilha também traz um protocolo de emergência para quem já foi vítima. Entre as recomendações estão reunir provas, como mensagens, prints e comprovantes de pagamento, comunicar imediatamente o banco, a operadora ou a instituição financeira envolvida, registrar boletim de ocorrência e buscar orientação jurídica qualificada para avaliar os direitos da vítima.

No campo jurídico, a Dra. Jamily explica que cada caso precisa ser analisado individualmente, especialmente quando há prejuízo financeiro, negativa de ressarcimento por parte de instituições ou indícios de falha na prestação de serviço. “Nem todo golpe terá a mesma resposta jurídica. Mas a vítima não deve se sentir sozinha ou envergonhada. Golpes acontecem justamente porque são planejados para enganar. O mais importante é agir rápido, preservar provas e entender quais caminhos podem ser adotados”, reforça.

O material também chama atenção para o golpe do falso advogado, prática que tem crescido com o uso indevido de nomes reais de profissionais e informações retiradas de processos públicos. Nesses casos, criminosos entram em contato com vítimas alegando liberação de valores, acordos ou indenizações e solicitam depósitos para liberar quantias prometidas.

“A orientação é sempre confirmar as informações pelos canais oficiais do escritório, verificar o nome do profissional no site da OAB e nunca fazer pagamentos a partir de mensagens recebidas por contatos desconhecidos. A tecnologia trouxe facilidades, mas também exige uma postura mais atenta de todos nós”, explica a advogada.

A Cartilha Antigolpes tem caráter educativo e preventivo. O conteúdo não substitui atendimento jurídico personalizado, mas oferece um ponto de partida para que consumidores possam reconhecer situações de risco e tomar decisões com mais segurança. E pode ser encontrado em: https://conteudo.borbadealcantara.adv.br/cartilha-antigolpes