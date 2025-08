Zurich destaca soluções para riscos climáticos e corporativos na ABGR 2025

Companhia participa da principal feira de seguros corporativos com iniciativas voltadas à inovação, resiliência e fortalecimento da marca no setor – A Zurich marcará presença na edição 2025 da ABGR – principal feira setorial voltada para seguros corporativos no Brasil, que acontece entre os dias 12 e 13 de agosto, em São Paulo. Com foco em resiliência climática, inovação em produtos e fortalecimento da marca, a companhia levará ao evento seus principais executivos e especialistas, além de apresentar soluções voltadas à proteção de empresas diante de riscos cada vez mais complexos e imprevisíveis.

Entre os destaques da Zurich para a ABGR estão o Climate Spotlight Core — ferramenta de apoio à adaptação climática em empresas e municípios —, o conjunto de soluções da Zurich Resilience Solutions (ZRS), voltado à gestão e prevenção de riscos, e linhas especializadas como D&O, seguro garantia e seguros para energias renováveis. O estande institucional da companhia será um ponto de relacionamento com clientes e parceiros, com foco na apresentação de soluções e no diálogo técnico com o mercado.

A companhia também participará de dois painéis oficiais da programação:

“Seguro Patrimonial: A Essencial Engenharia de Riscos e a Proteção de Bens Corporativos”, com Tiago Santana, superintendente de engenharia de riscos;

“Seguro Garantia: Riscos Atuais e Opções para o Setor Público e Privado”, com Guilherme Ramiro, gerente de Seguro Garantia da Zurich Seguros no Brasil e América Latina.

Como parte da estratégia institucional, a Zurich também levará à ABGR o universo do flag football, modalidade esportiva apoiada pela companhia. Neste ano de 2025, a Zurich anunciou o patrocínio à Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), reforçando seu compromisso com a promoção da diversidade, inclusão e bem-estar — pilares diretamente conectados aos valores da marca.

A iniciativa será incorporada à experiência de marca no evento, aproximando o público executivo da proposta institucional da Zurich. “A ABGR é uma oportunidade estratégica para reforçarmos, junto ao setor corporativo, o papel transformador do seguro na antecipação de riscos e na promoção da resiliência. Levaremos ao evento soluções que combinam inovação técnica, visão ESG e suporte consultivo, com o objetivo de apoiar empresas em decisões mais conscientes e sustentáveis”, afirma José Bailone, diretor executivo de Seguros Corporativos da Zurich. Com presença ativa na programação e ações de relacionamento com os principais players do mercado, a Zurich reforça na ABGR 2025 seu compromisso com a construção de um ambiente empresarial mais preparado, resiliente e conectado com os desafios do futuro.

Foto: José Bailone, diretor executivo de Seguros Corporativos