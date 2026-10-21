UCS recebe Tokio Marine para apresentar plataforma digital que impulsiona negócios dos corretores

No 7º Trocando Ideias, Alexsandro Priuli apresentará o Brokertech, solução gratuita que reúne ferramentas de marketing, vendas e gestão para corretoras de seguros – A União dos Corretores de Seguros (UCS) promove, no dia 27 de outubro, às 19h, o 7º Trocando Ideias (TI) de 2026, que contará com a participação de Alexsandro Priuli, diretor Comercial de Varejo SP Capital, Região Metropolitana e Litoral Sul da Tokio Marine Seguradora. O encontro será realizado no Charles Pizza Grill, em São Paulo, e terá como tema “Brokertech: O Futuro das Vendas de Seguros Começa Agora”.

Durante o evento, o executivo apresentará o Brokertech, plataforma gratuita da Tokio Marine que reúne ferramentas digitais de marketing, vendas e gestão, desenvolvidas para apoiar os corretores na ampliação dos negócios, no relacionamento com os clientes e na administração de suas carteiras.

Entre os recursos do Brokertech estão o link para venda digital de seguros, a criação de páginas e materiais personalizados para divulgação das corretoras e o BI do Corretor, que reúne dados sobre clientes, produtos contratados e indicadores comerciais para apoiar a gestão da carteira e a identificação de novas oportunidades de negócios. A plataforma também oferece capacitação online sobre os produtos da Tokio Marine.

Para o presidente da UCS, Augusto Esteves, a escolha do tema acompanha a necessidade de modernização das corretoras e de aproveitamento das oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias. “Muitos corretores sabem da importância da transformação digital, mas ainda têm dúvidas sobre como aplicar essas ferramentas no dia a dia. Queremos mostrar soluções práticas que podem facilitar a gestão, fortalecer o relacionamento com os clientes e contribuir para o crescimento dos negócios”, destaca.

O encontro permitirá que os participantes conheçam os recursos do Brokertech, esclareçam dúvidas diretamente com o executivo da Tokio Marine e compartilhem experiências sobre o uso da tecnologia na atividade corretora. “O Trocando Ideias tem justamente esse propósito de aproximar os corretores das seguradoras e apresentar iniciativas que façam diferença em suas operações. Nesta edição, teremos a oportunidade de conhecer uma plataforma que reúne diferentes soluções em um único ambiente, sem custo para o corretor”, acrescenta Esteves.

Aberto a corretores de seguros e demais profissionais do setor, associados ou não à UCS, o evento integra a programação da entidade voltada à atualização profissional, ao relacionamento e ao desenvolvimento de novas oportunidades no mercado de seguros.

Serviço

7º TI 2026 – UCS recebe Tokio Marine Seguradora

Tema: Brokertech: O Futuro das Vendas de Seguros Começa Agora

Data: 27 de outubro de 2026 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker, 1785 – Planalto Paulista, São Paulo (SP)

Custo: R$ 84,90 por pessoa (rodízio de pizzas e grelhados; bebidas à parte)

Inscrições: secretaria@uniaodecorretores.com.br