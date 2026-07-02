Susep participa do Dia da Integridade Empresarial e reforça apoio à promoção da integridade no setor priva

A programação abordou temas como a implementação da Lei Anticorrupção, acordos de leniência, combate à fraude e integridade em período eleitoral, reforçando a importância da adoção de programas de integridade e de uma cultura organizacional pautada pela ética e pela transparência.

A participação da Susep está alinhada às ações desenvolvidas pela Autarquia para incentivar a integridade no mercado supervisionado. Entre essas iniciativas está o apoio ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, da CGU, apresentado ao setor de seguros em webinar promovido conjuntamente pela Susep e pela Controladoria em abril deste ano. A iniciativa busca estimular empresas a adotarem medidas voluntárias de integridade, transparência e responsabilidade corporativa.

Durante o evento, também foram apresentadas orientações sobre a conduta esperada dos agentes públicos durante o período eleitoral, tema especialmente relevante diante do início do defeso eleitoral, em 4 de julho. A Susep foi representada no evento pelo Diretor Carlos Queiroz.