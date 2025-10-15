Select marca presença no Conahp 2025 e reforça aposta em saúde, inovação e prevenção

A Select Operadora de Saúde será patrocinadora do Conahp 2025 – Congresso Nacional de Hospitais Privados, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de outubro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Reconhecido como um dos eventos mais influentes do setor de saúde no país, o Conahp reunirá mais de 100 palestrantes nacionais e internacionais, com expectativa de público superior a 6,5 mil participantes, abarcando gestores, profissionais da saúde e outros stakeholders do ecossistema de cuidados.

Entre os nomes de destaque confirmados estão Alexandre Padilha (Ministro da Saúde), Vanessa Teich (diretora de Transformação da Oncologia do Einstein), Gordon Guyatt, Arnon Afek, Matt Austin, além de figuras como Drauzio Varella — que será tema de discussões no Palco Central.

A importância da presença da Select

A participação da Select como patrocinadora evidencia o engajamento da operadora com os temas centrais do Conahp: inovação, eficiência, transformação dos modelos de cuidado e integração entre operadoras e prestadores. Para a Select, estar numa arena tão significativa traduz vocação para diálogo, protagonismo e troca de experiências estratégicas no ecossistema de saúde.

“Ser parte do Conahp 2025 representa para a Select uma chance real de reafirmar nosso propósito: colocar a saúde preventiva e centrada no indivíduo no centro das discussões. Estar ao lado dos grandes nomes do setor, compartilhar visões, inspirar e ser inspirado, é mais que patrocinar: é contribuir para uma saúde que transforma”, afirma Maicon Arrais, superintendente de Marketing da Select.

A presença da Select no Conahp projeta a marca em meio a tomadores de decisão, gestores hospitalares, líderes de operadoras e especialistas em inovação em saúde — reforçando sua atuação estratégica no diálogo que define rumos e práticas para o setor.

Sobre a Select

Atuando há mais de 30 anos no mercado de saúde suplementar no Brasil, a PlanMed mira novos horizontes ao migrar para Select Operadora de Planos de Saúde, incorporando novos produtos e serviços ao seu portifólio, expandindo atendimento para além dos limites do estado de Goiás, com foco em atendimento nacional, com rede própria e credenciada e um leque de prestadores de serviços, além de investimento em toda a estrutura, o que a torna uma das gigantes em planos de saúde no Brasil.

Mais informações podem ser obtidas no site https://selectoperadora.com.br/