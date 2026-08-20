Programe-se para os próximos encontros do CVG-RJ

Nos dias 25 de agosto e 2 de setembro, o Clube promove eventos com parceiros, sobre temas para diferentes perfis de clientes – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) preparou uma agenda de capacitação para os corretores de seguros com a SulAmérica e a MAG Seguros, durante cafés da manhã em sua sede, no Centro do Rio. Os eventos são gratuitos e as vagas limitadas.

Mercado corporativo – No dia 25 de agosto, o tema “Benefícios para empresas – um mercado de oportunidades”, será apresentado por Fábio Ventura, superintendente comercial de Saúde e Odonto da SulAmérica, e Juliana Queiroz, superintendente de Vida, Previdência e Viagem da companhia e assessora da presidência do CVG-RJ. Uma oportunidade para os corretores conhecerem soluções, diferenciais e possibilidades de negócios no mercado corporativo, além de ampliar conhecimentos sobre benefícios destinados às empresas.

Serviço

Evento: Café da Manhã CVG-RJ e SulAmérica

Data: 25 de agosto de 2026

Horário: 9h30 às 11h30

Endereço: Rua da Quitanda, 159 – 12º andar – Centro – Rio de Janeiro

Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/beneficios-para-empresas-um-mercado-de-oportunidades/3542931

Doenças graves e cirurgias – No dia 2 de setembro, o encontro será com Luciana Maio, gerente da MAG Seguros e especialista em proteção Financeira e Familiar. Ela irá falar sobre o tema “DIT e DIT Médicos com LER e DORT / IN VIDA Bem Estar (Doenças Graves e Cirurgias)”, mostrando aos corretores como transformar situações de incapacidade temporária em oportunidades de negócios, e apresentar estratégias de vendas e soluções voltadas especialmente para profissionais que atuam com planos de saúde individuais.

Serviço

Evento: Café da Manhã CVG-RJ e MAG

Data: 2 de setembro de 2026

Horário: 9h30 às 12h

Endereço: Rua da Quitanda, 159 – 12º andar – Centro – Rio de Janeiro

Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/dit-e-dit-medicos-com-ler-e-dort-in-vida-bem-estar-doencas-graves-e-cirurgias/3528001?share_id=copiarlink

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 60 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.