Presidente da Bradesco Saúde participa de debate sobre inteligência artificial generativa na saúde

Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde, estará entre os debatedores do “GenAI Summit 2025 – O agora define o seu futuro!”, evento promovido pela Deloitte nos dias 13 e 14 de maio, em São Paulo, e que reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir as aplicações da inteligência artificial generativa em diferentes setores.

O encontro abordará temas como o futuro das indústrias e funções, novas aplicações de inteligência artificial, impactos nas profissões, insights de pesquisas, além de estratégias para a transformação do negócio e outros tópicos relevantes.

Marinelli participará do painel “Futuro da indústria de Life Sciences and Health Care com AI/GenAI”, no dia 14, às 14h45. “A inteligência artificial generativa tem muito a contribuir no setor de saúde, otimizando processos e transformando a experiência do paciente no acesso aos mais diversos serviços que integram sua jornada de cuidado”, destaca.

Além dos painéis com especialistas, o evento também terá sessões apresentando casos de sucesso e resultados de estudos e pesquisas realizados pelo Deloitte AI Institute.

Foto: Carlos Marinelli integra painel “Futuro da indústria de Life Sciences and Health Care com AI/GenAI”, durante o GenAI Summit 2025, no dia 14, em São Paulo