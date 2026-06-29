Muito além dos 90 minutos: como a Odontoprev vai transformar a experiência dos torcedores nesta Copa

Por meio de uma estratégia 360, a marca promoverá ativações digitais e presenciais no Arena Brasileira e no Tivoli Fire Up, com o objetivo de humanizar seu posicionamento e reforçar a importância da saúde bucal para o bem-estar do torcedor.

O sorriso do Brasil começa aqui! Durante a Copa do Mundo, os rituais e os sorrisos fazem parte de uma experiência coletiva que atravessa gerações, em que milhões de brasileiros sentem emoção juntos. Em clima de festividade, a Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina, desenvolveu diversas iniciativas de marketing para evidenciar que sua atuação vai além de uma marca de saúde bucal durante a Copa, transformando-se em um espaço de conexão emocional entre o sorriso e os brasileiros.

Entre as ações está uma campanha digital desenvolvida pela agência WT.AG que, por meio de um filme, mergulha na nostalgia que só a Copa desperta, resgatando rituais e emoções que atravessam épocas e gerações. As cenas mostram a camisa vestida, a televisão ligada e as tradicionais superstições com o lugar no sofá. A produção estabelece uma conexão imediata ao retratar memórias afetivas em momentos simples. Na narrativa, o sorriso é o fio condutor: começa de forma sutil e culmina em uma celebração coletiva, simbolizando a união de um país inteiro pela emoção de sorrir em conjunto durante o mundial.

A Odontoprev também marcará presença em eventos como o Arena Brasileira, que contará com ativações no Parque Ibirapuera. No espaço exclusivo da marca, o público terá acesso a um ambiente acolhedor com arquibancada instagramável, pontos de recarga para celulares e área de descanso.

A experiência interativa fica por conta de uma gamificação: um jogo em que os torcedores podem atuar como goleiros para conquistar prêmios. Além disso, haverá um painel luminoso destinado a recados; é a oportunidade de deixar uma mensagem de apoio para a seleção brasileira. Integrando as ações ao seu compromisso com a sustentabilidade, a companhia promoverá ainda a coleta de alimentos não perecíveis durante o evento.

A presença da marca se estende ao Tivoli Fire Up, no Hotel Tivoli São Paulo, proporcionando uma vivência diferenciada e exclusiva durante a transmissão das partidas.

Adotando essa estratégia 360, a Odontoprev também realizará ações comerciais, planos de mídia, ações de comunicação, ativação com influenciadores, entrega de press kit e ativações para seu público interno.

Segundo Renato Costa, CIO, CMO e CSO da companhia, “pela primeira vez, mergulhamos na nostalgia e na emoção que só a Copa do Mundo consegue despertar. Criamos uma campanha 360° que celebra a força do sorriso como o grande conector de pessoas. Este projeto reflete nossa visão de ir além do cuidado com a saúde bucal, promovendo os momentos de união, que trazem alegria e, claro, muitos sorrisos. Estou muito feliz com o resultado e por fazer parte de um time que mais uma vez demonstrou coragem para inovar e se conectar de forma genuína com todos os brasileiros”, comenta.

Sobre a Odontoprev

Líder em planos odontológicos na América Latina, a Odontoprev possui mais de nove milhões de beneficiários no Brasil e, desde maio de 2026, integra a Bradsaúde, o mais completo ecossistema de saúde do país. Fundada em 1987, a companhia opera com um modelo multimarca, que inclui Odontoprev, Bradesco Dental, Odonto System, entre outras. Sua rede credenciada é a maior e mais capilarizada do país e conta com aproximadamente 27 mil profissionais em mais de 2.400 municípios, que atendem todos os perfis de clientes, desde grandes corporações até empresas PME e planos individuais.