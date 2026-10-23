MetLife fortalece parceria com corretores na 8ª Convenção Nacional Lojacorr Seguros

Companhia apresentou o Cotador MetLife WhatsApp, recurso com inteligência artificial que simplifica a atividade comercial e gera cotações em segundos

A MetLife, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, participou da 8ª Convenção Nacional Lojacorr Seguros, realizada nos dias 15 e 16 de outubro, na Expotrade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Na ocasião, a seguradora reforçou sua proximidade com os parceiros de distribuição e apresentou iniciativas desenvolvidas para tornar a cotação de seguros mais simples, ágil e integrada ao dia a dia desses profissionais.

A programação também contou com a palestra de Rogério Araújo, CEO do Grupo TGL, especialista em planejamento e proteção financeira e membro de destaque do MDRT. Patrocinado pela MetLife, o encontro abordou estratégias práticas de vendas voltadas a quem busca ampliar sua atuação no mercado.

Um dos principais lançamentos foi o Cotador MetLife WhatsApp, recurso que transforma o aplicativo de mensagens em uma interface conectada aos sistemas da companhia. Criada em 2025 com base na escuta dos corretores, a ferramenta reduz etapas e agiliza o atendimento ao cliente.

Pelo celular, o usuário pode iniciar estudos e simulações, enviar informações por texto ou áudio e receber, em segundos, uma indicação de produto com coberturas, remuneração e prêmio mensal. A experiência combina automação e inteligência artificial generativa para interpretar a linguagem natural e organizar os dados necessários ao cálculo.

Inicialmente disponível para o seguro Vida PME Global, a tecnologia passou a contemplar também seguros de vida vinculados a convenções coletivas de trabalho (CCT) e produtos odontológicos para pequenas e médias empresas.

A conexão do WhatsApp com o cotador oficial da MetLife evita a reinserção de dados, reduz a alternância entre canais e permite avançar para a proposta ou fazer ajustes sem recomeçar o processo. Dessa forma, torna a operação mais eficiente e favorece novas oportunidades de negócio.

Ao longo da convenção, o público pôde testar o Cotador MetLife WhatsApp, conversar com a equipe comercial e conhecer os lançamentos em Vida e Dental. Entre as ativações, a seguradora incluiu um cordão de celular nas sacolas entregues aos presentes e sorteou uma caixa de som JBL e um dispositivo Alexa, ampliando as oportunidades de interação com a marca.

“Os corretores são fundamentais para ampliar o acesso à proteção e aos cuidados odontológicos, além de orientar cada cliente de acordo com suas necessidades. Em encontros como a Convenção Lojacorr, podemos ouvi-los de perto, trocar experiências e apresentar recursos que tornam seu trabalho mais simples e eficiente. Esse diálogo nos permite levar o melhor da MetLife a esses parceiros e apoiá-los na geração de ainda mais valor para seus clientes”, afirma Ramon Gomez, VP Comercial da MetLife.

A presença na Convenção Nacional Lojacorr faz parte da estratégia da MetLife de fortalecer a parceria com os canais de distribuição e apoiar sua atuação por meio de tecnologia, portfólio e experiências relevantes. Ao reunir cerca de mil participantes de diversas regiões do país, a iniciativa criou um ambiente propício à troca de conhecimento, à construção de conexões e ao debate sobre os próximos caminhos do setor.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação.

Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio.

Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br