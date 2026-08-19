MetLife amplia presença no território da música e patrocina a primeira edição do C6 no Rock

Presença no festival dá continuidade à estratégia da companhia de se aproximar do público por meio de experiências que reforçam cuidado e proteção – A MetLife é a patrocinadora oficial do C6 no Rock, festival dedicado ao rock brasileiro dos anos 1980, que acontece nos dias 22 e 23 de agosto, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Durante o evento, a companhia oferecerá guarda-volumes inteligentes e uma tenda de hidratação, com o objetivo de proporcionar mais conforto, praticidade e bem-estar ao público.

A seguradora vê na música um território capaz de criar conexões genuínas e tornar temas como bem-estar e proteção mais próximos do cotidiano das pessoas. Depois do C6 Fest, a participação no C6 no Rock dá continuidade a esse movimento, em um evento marcado pela memória afetiva e pela conexão entre diferentes gerações.

Para proporcionar mais conforto ao público durante o festival, a MetLife disponibilizará guarda-volumes inteligentes e uma tenda de hidratação, que poderão ser acessados pelos participantes ao longo dos dois dias de evento. As iniciativas buscam trazer mais praticidade e tranquilidade, permitindo que o público aproveite os shows e os encontros com mais comodidade.

“No C6 no Rock, queremos que o cuidado seja percebido também na experiência do público, contribuindo para que as pessoas se sintam mais confortáveis e possam aproveitar o festival com tranquilidade. Em um ambiente tão marcado pela memória afetiva, uma música pode nos lembrar de uma época, de uma pessoa ou de uma história, e estar presente nesses momentos é uma forma de nos aproximarmos daquilo que realmente importa.”, afirma Denise Coelho, diretora de marketing e comunicação da MetLife Brasil.

Em sua primeira edição, o C6 no Rock revisita a produção musical brasileira da década de 1980 por meio de artistas, álbuns e homenagens que marcaram o período. A programação reúne nomes como Titãs, Os Paralamas do Sucesso, Plebe Rude, Paulo Ricardo, Ira!, Blitz, Marina Lima, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, além de homenagens a Rita Lee e Cazuza.

Serviço:

C6 No Rock

Quando: 22 e 23 de agosto de 2026

Onde: Parque Ibirapuera, São Paulo

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana, São Paulo

Informações e ingressos: site oficial do C6 no Rock e Eventim

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br

Foto: Denise Coelho, diretora de marketing e comunicação da MetLife Brasil.