MDRT promove webinar sobre técnicas de vendas, aberto a membros e não-membros

Evento no dia 11 de setembro, com Gustavo Nava, vai mostrar como transformar clientes em potencial em clientes efetivos, em encontro online com vagas limitadas – A MDRT (Million Dollar Round Table, associação internacional que reúne especialistas em seguros de vida) realiza, nesta quinta-feira, dia 11 de setembro, às 11 horas, o webinar oficial “Saiba como fazer as perguntas que convertem clientes em potencial em clientes”, com a participação de Gustavo Nava, consultor da MetLife México. Com uma década de experiência no setor de serviços financeiros, especializado em seguros de vida e saúde, Nava é reconhecido por prêmios nacionais e internacionais e atualmente integra a MDRT com a honraria Court of the Table, nível que destaca profissionais de alta performance em produção e resultados.
Referência em técnicas de vendas consultivas, Nava já foi campeão nacional e regional de seguro de vida no México e é presença constante em convenções e palestras da MDRT. Sua abordagem prática mostra como perguntas bem estruturadas podem fortalecer a conexão com prospects e transformar potenciais clientes em clientes efetivos, sem pressão e com foco em relacionamentos duradouros.
Com vagas limitadas, o evento será aberto tanto para membros quanto para não-membros da MDRT, reforçando o compromisso da associação em compartilhar conhecimento e contribuir para a evolução da categoria.
“Nosso objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento e mostrar, na prática, como técnicas bem aplicadas podem transformar o relacionamento com os clientes. Este webinar é uma oportunidade para que tanto membros quanto não-membros da MDRT possam evoluir juntos e fortalecer ainda mais a profissão”, destaca Felipe Sousa, Zone Chair da MDRT na América Latina.
A iniciativa representa uma oportunidade valiosa para profissionais do mercado fortalecerem suas habilidades de vendas e ampliarem a conexão com clientes, por meio de técnicas práticas e aplicáveis ao dia a dia.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do link: https://mdrt-meetings.zoom.us/webinar/register/WN_nUp2kO4qSLKX_DNNqBDvKQ#/registration