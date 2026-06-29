MAG Seguros leva proteção a 2 mil atletas durante corrida de rua em Ribeirão Preto

Companhia oferece cobertura de Seguro de Vida em Grupo aos participantes da Vibra Run e reforça a importância da proteção financeira em iniciativas voltadas à saúde e ao bem-estar – A MAG Seguros, especialista em vida e previdência, apoiou a Vibra Run, corrida de rua realizada no último domingo (27), em Ribeirão Preto (SP), oferecendo cobertura de Seguro de Vida em Grupo para cerca de 2 mil participantes que se reuniram para celebrar o esporte, a saúde e o bem-estar. Organizado pela JBX Sports, o evento reuniu atletas e entusiastas do esporte em provas de 8 km e 4 km, além de caminhada de 4 km, com largada e chegada na Avenida Maurílio Biagi, uma das principais vias da cidade.

Para a MAG, o apoio a iniciativas como a Vibra Run está alinhado ao propósito de incentivar hábitos saudáveis e ampliar a conscientização sobre a importância da proteção financeira e do cuidado com a vida. “O esporte tem uma conexão direta com os pilares que a companhia acredita e investe: saúde, longevidade e bem-estar. Inclusive, como companhia, direcionamos nosso apoio a iniciativas esportivas justamente por acreditarmos no impacto positivo que elas geram na sociedade”, explica Daniel Petelinkar, superintendente da unidade de Ribeirão Preto.

“Participar de um evento como esse é unir propósito e prática: é mostrar, na prática, o que a gente faz todos os dias, proteger histórias, dar segurança para o presente e ajudar as pessoas a construírem um futuro mais tranquilo”, complementa o superintendente.

A edição do evento aconteceu em clima de Copa do mundo. Os competidores usaram camisetas representando seleções de diferentes países, promovendo integração, diversidade e espírito esportivo ao longo dos percursos.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 57 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.