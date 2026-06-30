MAG Seguros e Unicred União celebram a força do cooperativismo em evento no Paraná

Encontro em Curitiba evidenciou o potencial do setor cooperativista na promoção da proteção financeira e do desenvolvimento econômico regional – A MAG Seguros e a Unicred União realizaram, no último dia 25, um encontro especial na agência da cooperativa no bairro Batel, em Curitiba, para celebrar uma parceria construída ao longo de mais de 20 anos e reforçar a relevância da atuação conjunta entre o cooperativismo e o mercado de seguros na promoção da proteção financeira dos brasileiros.

A parceria entre a MAG Seguros e a Unicred tem gerado resultados muito consistentes ao longo do tempo. Especificamente a Unicred União, demonstra um crescimento anual de produção nova, de aproximadamente 20% com a MAG. Isso demonstra o potencial da Cooperativa e a total integração entre soluções de proteção financeira que disponibilizamos, aderentes à necessidade dos associados. Tudo isso baseado no relacionamento próximo e muito presente que nossa equipe comercial estabelece, não só com a cooperativa Unicred União, mas com todas as cooperativas do sistema.

O avanço da cultura de proteção acompanha a expansão do cooperativismo na região. No Paraná, de acordo com dados divulgados pela Ocepar (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná), o setor encerrou 2025 com 255 cooperativas, 4,47 milhões de cooperados, 154,2 mil empregos diretos e R$ 221,6 bilhões em faturamento. Somente o ramo de crédito reúne mais de 4,1 milhões de cooperados. Em Santa Catarina, onde fica a sede da Unicred União, são 236 cooperativas e mais de 5 milhões de cooperados, que movimentam R$ 105,7 bilhões por ano, segundo informações da Ocesc (Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina).As que são destinadas ao crédito contabilizaram receitas totais de R$ 28,7 bilhões no ano passado no estado. Esses indicadores evidenciam o potencial de capilaridade das cooperativas regionais na oferta de soluções financeiras para a população.

Relembrando Rochdale

O evento trouxe uma experiência imersiva, inspirada na iniciativa dos pioneiros de Rochdale no século XIX, fato considerado o marco fundador do cooperativismo moderno. Na cidade inglesa, trabalhadores do setor têxtil enfrentavam condições econômicas difíceis, e em 1844, reuniram recursos para criar a “Sociedade Equitativa dos Pioneiros de Rochdale”, uma loja cooperativa que garantisse produtos de qualidade a preços justos para a classe trabalhadora da região. Os princípios foram adotados posteriormente pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI) e até hoje servem de base para cooperativas de diversos segmentos.

“Em um período difícil, os pioneiros de Rochdale demonstraram que coragem, união e valorização das pessoas são capazes de transformar realidades e construir soluções duradouras. Esses princípios também fazem parte da atuação da MAG. Acreditamos que proteger pessoas exige proximidade, cooperação e a coragem de inovar continuamente para atender às necessidades de cada cliente e parceiro. Por isso, celebrar a história do cooperativismo é também reafirmar valores da nossa própria essência”, comenta Carice Weber, Diretora-Executiva Corporate do Grupo MAG.

Para Gilvan Lima, Diretor de Cooperativismo do Grupo MAG, relembrar a história de Rochdale representa a importância da união e do propósito comum na construção de organizações mais fortes. “Além de celebrar uma parceria de sucesso, o encontro promoveu uma rica troca de experiências entre profissionais que compartilham os mesmos valores e o compromisso de gerar impacto positivo na vida das pessoas”, explica o executivo.

“Ao longo dessa jornada, a MAG esteve presente em momentos importantes da vida dos nossos cooperados, oferecendo proteção e segurança por meio de soluções alinhadas às suas necessidades. Parcerias de longo prazo geram resultados consistentes e sustentáveis, e é exatamente isso que temos construído juntos. Nossa expectativa é seguir fortalecendo essa trajetória”, destaca Marcelo Vieira Martins, CEO da Unicred União.

Os participantes também revisitaram a trajetória da Unicred União, como a criação da Agência Mais, primeira agência digital da Unicred voltada à centralização e especialização do atendimento aos cooperados, reforçando uma cultura baseada em proximidade, relacionamento e excelência na experiência dos associados.

Também estiveram presentes no encontro Helder Molina (CEO e Chairman do Grupo MAG), Carolina Vieira (Diretora de Parcerias Estratégicas do Grupo MAG), Carice Weber (Diretora-Executiva Corporate); Sandra Guedes (Superintendente Regional) além dos gerentes de Contas Nelson Quintino Junior e Elisane Barbosa. Pela Unicred União, também participaram Fernando Custódio (Diretor de Negócios); Rafaely Ferreira (Diretora de Riscos); Eduardo Hanauer (Gerente da Agência Mais); Angelita Neudorf (Gerente Regional Pessoa Física Paraná); Daiane Koch (Gerente Regional Pessoa Física Santa Catarina); Rafael Garcia (Gerente Regional Pessoa Jurídica Santa Catarina); Marcos Zopellaro (Head de Cartões e Previdência); e Kennidy Alves (Head de Seguro de Vida).

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 57 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Evento relembrou pioneirismo da loja cooperativa de Rochdale, na Inglaterra do sec. XIX, marco fundador do cooperativismo moderno