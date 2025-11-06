InsureMO apresentará como APIs, dados e IA PaaS estão transformando o mercado no CQCS Insurtech & Inovação

Painel está marcado para o dia 12h, às 13h30, e contará com participação de Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios Latam – Nos dias 11 e 12 de novembro, em São Paulo, acontecerá o CQCS Insurtech & Inovação 2025, o maior evento de inovação em seguros da América Latina. Mais uma vez, o InsureMO – Insurance Middle Office – será patrocinador do encontro e, nesta edição, apresentará como APIs, dados e a Inteligência Artificial como Plataforma de Serviço (IA PaaS) estão ajudando a superar os novos desafios e a transformar o mercado.

Na próxima quarta-feira, dia 12, às 13h30, Weliton Costa, Business Development Director Latam do InsureMO, estará no palco para participar do painel “Novo mercado de seguros: proteção patrimonial ou seguradora S4”. Ao seu lado estarão também Carlos Queiroz, diretor de Supervisão Prudencial e de Resseguros da Superintendência de Seguros Privados (Susep); e Leticia Abdo, sócia-proprietária da Velox Contact Center.

“A ideia deste painel é compartilhar as perspectivas sobre a adequação das Associações de Proteção Patrimonial Mutualista. Como o InsureMO é uma multinacional com atuação em mais de 50 países, vamos mostrar como API, Dados e IA PaaS estão transformando a forma como seguradoras, corretores, canais de distribuição diretos e insurtechs criam, distribuem e escalam seguros em outras partes do mundo”, disse Weliton.

Aqui no Brasil, o modelo de proteção patrimonial mutualista sofreu algumas mudanças recentes após a Lei Complementar 213/2025 e passa por um processo de evolução e formalização. “Com base na nossa experiência global, acredito que podemos ajudar na transição e a adaptação dessas entidades”, completou.

Vale lembrar que o InsureMO – multinacional que atua como um marketplace de APIs para o mercado segurador – atualmente é responsável pela gestão de mais US$ 25 bilhões em prêmios anuais a partir da sua plataforma digital de seguros, que pode ser utilizada em qualquer produto e canal, a partir da sua capacidade de se conectar com outros softwares.

Serviço

CQCS Insurtech & Inovação 2025

Data: 11 e 12 de novembro

Local: Centro de Convenções Pro Magno

End: av. Professor Ida Kolb, 513, bairro Jardim das Laranjeiras, São Paulo

Mais informações: https://cqcsinovacao.com.br

Sobre o InsureMO

O InsureMO – Insurance Middle Office – é uma plataforma de infraestrutura para seguradoras, insurtechs, brokers, startups, além de canais tradicionais e de afinidade. Através de seu portfólio com mais de dez mil APIs, habilita a oferta de produtos de seguros em qualquer canal. Atualmente, a empresa possui negócios em mais de 50 países globalmente atendendo mais de 500 clientes entre seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema.