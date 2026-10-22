Grupo Bradesco Seguros reforça parceria com corretores e debate futuro do setor na 8ª Convenção Nacional Lojacorr Seguros

Executivos da companhia participaram de painéis sobre tendências do mercado, inovação, distribuição e oportunidades de negócios para os corretores de seguros – Nos dias 15 e 16 de outubro, o Grupo Bradesco Seguros participou da 8ª Convenção Nacional Lojacorr Seguros, realizada no Expotrade Convention Center, em Pinhais (PR). O evento, que celebrou os 30 anos da Lojacorr e contou com o patrocínio da companhia, reuniu corretores, lideranças e especialistas para discutir o futuro do mercado segurador.

O Grupo Bradesco Seguros também esteve presente na programação com executivos de diferentes áreas de negócios. Os representantes da seguradora contribuíram para debates sobre as transformações do setor, com destaque para temas como inovação, tecnologia aplicada às corretoras, estratégias de vendas, inteligência artificial e uso de dados.

No primeiro dia da convenção (15), Carlos Rogoginsky Junior, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Saúde, e Leonardo Freitas, diretor Comercial da Bradesco Auto/RE, participaram do Painel das Seguradoras, dedicado ao tema “Tendências, oportunidades, riscos do mercado e o papel do corretor de seguros na distribuição”.

Em sua fala, Leonardo Freitas ressaltou que o momento atual pede uma atuação ainda mais consultiva do corretor de seguros para gerar valor ao cliente. “O seguro Auto pode funcionar como uma loja âncora de um shopping, sendo uma oportunidade de expandir a proteção para outros riscos. Com todas as questões relacionadas ao El Niño, podemos aproveitar o contato com o cliente para conversar sobre seguro patrimonial e outros produtos, por exemplo”, disse.

Ney Dias, CEO da Bradseg, que integrou o painel “A evolução da prateleira de produtos: a visão das companhias sobre inovação, distribuição e vendas”, realizado no segundo dia do evento (16), mencionou o gap de proteção no Brasil e os impactos das mudanças climáticas. “Enquanto observamos o aumento superior a 40% nas notícias sobre o impacto das mudanças climáticas motivadas pelo Super El Niño em comparação com o ano anterior, notamos que a contratação de seguros para a proteção de eventos relacionados não cresceu na mesma proporção. A carteira de residencial, por exemplo, apresentou um aumento de apenas 7,1%, sendo a contratação da cobertura de alagamento ou danos por água limitou-se a 3% das apólices. Precisamos ampliar a proteção de residências e empresas em nosso país. E, para isso, a atuação conjunta de corretores e seguradores será fundamental”, pontuou.

Também no segundo dia do evento, Maurício Rocha, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Saúde para a Região Sul, integrou o painel “Por que o seguro saúde é um produto estratégico que pode alavancar sua carteira”. Na sequência, Ricardo Campos, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência, participou do debate “Transformando processos de venda em uma máquina de resultados e proteção”.

A presença na 8ª Convenção Nacional Lojacorr Seguros reforçou o compromisso do Grupo Bradesco Seguros com o diálogo contínuo com os corretores. A companhia investe no desenvolvimento desses profissionais por meio de diversas iniciativas, como a Universeg, plataforma de capacitação que disponibiliza cerca de 750 conteúdos e conta com mais de 24 mil cadastros.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, atua por meio de duas frentes complementares: BradSaúde e BradSeg. A BradSaúde reúne os negócios e investimentos do Grupo no segmento de saúde, enquanto a BradSeg concentra as operações de seguros, previdência privada, capitalização e demais negócios correlatos, incluindo Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. Permanecem também sob a gestão da BradSeg as atividades corporativas de Holding, tais como Recursos Humanos, Ouvidoria, Marketing, Central de Atendimentos, TI & Inovação, Jurídico, entre outras. Com presença nacional, o Grupo Segurador oferece soluções integradas de proteção e saúde por meio de empresas reconhecidas por sua solidez e excelência.