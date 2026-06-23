Grupo Bradesco Seguros marca presença no MDRT 2026

Executivos, corretores e especialistas participaram de um dos principais encontros globais do setor de seguros e planejamento financeiro.

Lideranças do Grupo Bradesco Seguros participaram da edição 2026 do MDRT Annual Meeting, principal encontro internacional voltado a profissionais de seguros de vida e serviços financeiros.

Realizado entre os dias 7 e 10 de junho, em Anaheim, na Califórnia (EUA), e reconhecido globalmente como referência em excelência no setor, o Million Dollar Round Table (MDRT) reúne lideranças e profissionais de alta performance para debater tendências, inovação, relacionamento com clientes e desenvolvimento do mercado financeiro e securitário.

A participação reforça o compromisso da companhia com a capacitação contínua, a troca de experiências internacionais e o fortalecimento de uma cultura de excelência comercial e relacionamento consultivo.

A delegação contou com a participação de Marcelo Ottoni de Oliveira, superintendente sênior de negócios da Bradescor; Francisco Rosado, diretor da Bradescor; Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros; Ricardo Campos, superintendente sênior de negócios da Bradesco Vida e Previdência; Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência; e Carlos Rogoginsky, superintendente sênior de negócios da Bradesco Saúde.

“O MDRT é um espaço relevante para acompanhar as transformações do mercado global e trocar experiências sobre temas que impactam diretamente a evolução do nosso setor. A participação neste encontro reforça o compromisso do Grupo Bradesco Seguros com a capacitação contínua e com o fortalecimento do nosso ecossistema de profissionais”, afirma Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros.

A programação do congresso incluiu palestras e sessões sobre temas como inteligência artificial aplicada ao relacionamento com clientes, branding, estratégias de crescimento, sucessão patrimonial, networking, liderança e novas oportunidades de mercado.

O Bradesco Seguros participa do MDRT há mais de dez anos, consolidando sua presença entre os principais grupos brasileiros presentes no encontro.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.