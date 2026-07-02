Grupo Bradesco Seguros e Swiss Re realizam imersão estratégica para lideranças na Suíça

Iniciativa reconhece profissionais de alta performance e combina desenvolvimento, visão global e conexão com as transformações do mercado de seguros – O Grupo Bradesco Seguros realizou mais uma edição da Talento Internacional, com uma proposta de capacitação que alia reconhecimento profissional e experiência internacional. Realizado entre os dias 6 e 13 de junho, em Zurique, na Suíça, o programa reuniu funcionários que se destacaram em campanhas comerciais do grupo segurador. Ao todo, participaram 19 profissionais e representantes da liderança da companhia.

Desenvolvido em parceria com a Swiss Re, a Talento Internacional proporcionou aos participantes uma experiência que combinou conteúdo, intercâmbio com especialistas internacionais e vivências, alinhadas aos desafios e tendências do mercado segurador.

Para Ney Ferraz Dias, CEO da Bradseg, a iniciativa representa uma evolução na forma de reconhecer talentos dentro da organização. “A Talento Internacional foi concebida para ir além do reconhecimento tradicional. Nosso objetivo foi proporcionar uma experiência que combinasse valorização profissional, desenvolvimento executivo e conexão com as principais discussões que impactam o futuro do nosso setor. Em conjunto com a nossa parceira Swiss Re foi possível construir uma jornada alinhada ao nosso negócio e às competências que entendemos como fundamentais para a formação de lideranças cada vez mais preparadas para um ambiente em constante transformação”, destaca.

Desenvolvimento e reconhecimento

A programação teve como principal palco o Swiss Re Centre for Global Dialogue, localizado em Rüschlikon, próximo a Zurique. Reconhecido internacionalmente por receber lideranças empresariais e promover debates sobre tendências globais, inovação e gestão, o espaço sediou sessões de aprendizado conduzidas em parceria com especialistas da Swiss Re.

Durante dois dias de atividades imersivas, os participantes tiveram acesso a conteúdos voltados aos desafios contemporâneos da liderança, transformação dos modelos de negócio, inteligência de decisão, inovação e adaptação às mudanças do mercado. O programa também contemplou a entrega de certificado aos participantes ao final da jornada de capacitação.

Além das atividades executivas, a experiência incluiu visitas técnicas e institucionais, intercâmbio com profissionais do mercado internacional e atividades culturais voltadas à ampliação do conhecimento sobre a história, a economia e a cultura local. A agenda contemplou, entre outras atividades, visita à matriz da Swiss Re, experiências em Zurique voltadas ao aprendizado sobre inovação, patrimônio e desenvolvimento regional.

Participaram da edição 2026 da Talento Internacional diretores e lideranças da companhia, entre eles além de Ney Ferraz Dias, CEO do Grupo Bradesco Seguros; Bernardo Ferreira Castello, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência; Rodrigo Bacellar, diretor-presidente da Bradesco Seguros Auto/RE; Vinicius Marinho da Cruz, diretor financeiro (CFO) do Grupo Bradesco Seguros; Leonardo Freitas, diretor comercial da Bradesco Seguros; Carlos Picini, diretor da Bradescor; e Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

A iniciativa reforça a estratégia do Grupo Bradesco Seguros de investir continuamente na valorização e no desenvolvimento de seus profissionais.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Ney Ferraz Dias, CEO do Grupo Bradesco Seguros