Encerramento da turma IV “Juntos por Elas” será dia 23

Está marcado para o dia 23 de setembro (terça-feira) o encerramento da Turma IV do “Comitê Juntos Por Elas”, consolidando mais um ciclo de desenvolvimento e transformação.
Iniciativa da Sou Segura, o comitê, que foi criado em 2021, reúne executivos e líderes homens em torno da equidade de gênero no mundo corporativo.
A Turma IV é composta por executivos que assumiram o compromisso de repensar seus papéis como agentes de mudança dentro e fora de suas organizações:
– Rodolfo Albuquerque Alves – Mutual Head of Liberty Specialty Markets | Liberty Mutual Consulting
– Felippe Astrachan – CEO | Ávila Brasil
– Igor Ludkevitch – Sócio | Ludkevitch Tourinho Gomes Sociedade de Advogados
– Mauro Levi D’Ancona D’Ancona – CEO | 180 Seguros
– Gustavo Roberto Vieira Doria Filho – Fundador | CQCS
– Guilherme Perondi Neto – Diretor Presidente | Swiss Re Corporate Solutions Brasil
– David Colmenares – Managing Director | Allianz Commercial – Latam
– Alfredo Lalia Neto – CEO | Sompo Seguros
Representando a Sou Segura, participam dessa turma Simone Ramos – Diretora de Portos e Logística na Lockton e Diretora Executiva da Sou Segura; e Camila Maximo Davoglio, Consultora, Palestrante e cofundadora da Sou Segura.
O “Comitê Juntos Por Elas” tem como propósito engajar lideranças masculinas na reflexão sobre a equidade de gênero e o papel da mulher nas organizações.
O objetivo é analisar e debater a presença das mulheres no mercado de trabalho, com foco em criar um ambiente inclusivo e com oportunidades igualitárias.
Turma IV do “Comitê Juntos Por Elas”:
Tema: “Assédio Moral: Reconhecer, Enfrentar e Prevenir”.
Local: Sompo R. Cubatão, 320 – Paraíso, SP
Data e horário: 23/09 das 09h às 10h30
Evento gratuito com vagas limitada