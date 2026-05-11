Educação Financeira e Longevidade serão debatidas em encontro promovido pela AIDA Brasil e ANSP em São Paulo

A Associação Internacional de Direito do Seguro – Seção Brasil (AIDA Brasil) e a Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) promovem, no próximo dia 21 de maio, o evento “Educação Financeira e Longevidade: o Brasil está preparado?”, reunindo especialistas do mercado, da academia, do setor jurídico e da área de seguros para um debate de alto nível sobre os desafios da proteção financeira em uma sociedade cada vez mais longeva.

Integrando a programação da Semana de Educação Financeira, o encontro propõe uma reflexão ampla sobre o futuro da educação financeira no país, abordando temas relacionados à longevidade, planejamento financeiro, sustentabilidade, tecnologia, saúde, seguros inclusivos e proteção do consumidor.

A programação contará com painéis temáticos e apresentações especiais que irão discutir assuntos como governança e confiança nos sistemas de proteção financeira, integração entre previdência e seguros, inteligência artificial e fraudes no ambiente financeiro, comportamento e tomada de decisão financeira, judicialização da saúde, sustentabilidade do setor, inclusão securitária e a importância da compreensão dos contratos de seguros para decisões mais conscientes.

O evento também promoverá discussões sobre como ampliar o acesso à proteção financeira e desenvolver soluções que contribuam para uma sociedade mais preparada para os desafios do envelhecimento populacional e da longevidade.

O encontro será realizado no IBMEC, em São Paulo, das 14h às 19h, e é aberto a profissionais do mercado, acadêmicos, estudantes, representantes do setor público e demais interessados no tema.

Data: 21 de maio de 2026 (terça-feira)

Horário: das 14h às 19h

Local: IBMEC São Paulo

Inscrições abertas: https://forms.gle/2fifzRrTAfFJtgRr8

Evento gratuito – Vagas limitadas

O evento é uma realização da AIDA Brasil e da ANSP.